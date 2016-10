Tahad olla õnnelik ja edukas? Loe, kuidas astroloogia sind aidata saaks!

Jäär

Jäära üheks tähtsaks õppetunniks on see, et Jääralik äkkviha ja tulised tunded tuleks suunata aktiivsetesse tegevustesse (nt sporti või mõnda teise füüsiliselt aktiivsesse tegevusse), mitte teiste peale väljaelamiseks. Ühelt poolt ei ole vale see, et vabastatakse oma tunded teiste peale karjudes, kuid pikemas perspektiivis ei ole see mõistlik. Seega tuleks selline suur energia suunata millegi positiivse tegemisse, mitte teistega konflikti astumisse. Veel parem lahendus oleks õppida oma tundeid vabastama läbi lahti laskmise ja andestamise, sest tunnete enda sisse kogumisel võivad tagajärjed olla veelgi hullemad. Tunnete vabastamise kohta on kirjutatud mitmeid häid raamatuid ning sisuliselt on võimalike sellega ise hakkama saada, aga alguses võib konsulteerida ka mõne spetsialistiga.

Sõnn

Sõnni üheks oluliseks õppetunniks on liigsest materiaalsusest, ahnusest ja asjadest kinnihoidmisest loobumine. Ühelt poolt on see seotud muutusega, kuid teiselt poolt on see seotud sellega, et praegune materiaalne maailm on muutumas vaimseks maailmaks ning see on toonud endaga kaasa teadmise, et liigne materiaalne maailmavaade ei tee kedagi õnnelikuks. Selleks, et olla harmoonias ja tasakaalus tuleb liigsest materiaalsusest lahti lasta, eriti ahnusest. Tõeliselt õnneliku inimese jaoks ei ole rahahunniku kogumine üldse tähtis, sest ta on rahul sellega, mis tal on ning ta teab, et kui tal on midagi tõeliselt vaja, siis see tuleb tema juurde nagunii. Turvatunde jaoks ei ole vaja materiaalseid asju vaid iseenda ja elu usaldamist. Elu üheks huvitavaks osaks on see, et kui laseme millestki tõeliselt lahti, siis see tuleb ise meie juurde tagasi. Nagu öeldakse, et kui sa kedagi tõeliselt armastad, siis lase tal minna ja kui ta on sinu jaoks õige, siis ta tuleb sinu juurde tagasi. Selliselt ei ole mitte ainult armastusega vaid ka materiaalsete asjadega. Lisaks tasuks iga päev tänada nende asjade eest, mis meil juba olemas on. Sellise tänulikkusega võib juhtuda imelisi ja hämmastavaid asju, kuid ettevaatust ahnusega!

Kaksikud

Kaksikute üheks tähtsaks õppetunniks on eneses emotsionaalse ja vaimse poole arendamine. Probleem seisneb selles, et Kaksikud on väga intellektuaalsed tüübid ning sellest tulenevalt kalduvad nad järelduste tegemisel ainult teoreetilistele ja ratsionaalsetele alustele. Selline käsitlus siiski alati ei toimi, eriti tänapäeva energiates, sest oleme tulnud siia maa peale tundeid kogema, aga kui eirame endas emotsionaalset poolt, siis pole võimalik neid õppetunde läbida. Kaksikute ratsionaalne lähenemine on muidugi nende tugevus, kuid emotsionaalse poole unustamine teeb neid tundetuteks ja külmadeks olevusteks, kes sisimas tegelikult tahavad ju kõike seda kogeda. Kõik ju teavad, et elus juhtub asju, mida pole võimalik seletada päris tavapärasel moel ning järjest enam surub vaimne nähtamatu maailm meile ennast peale, selleks et saaksime elu nautida. Kaksikutel on suurepärane võime siinkohal oma tarkust ära kasutada, sest just intellektuaalsel moel saabki oma emotsioonidega tegeleda ja elada ilma kannatuseta. Sisuliselt tuleks oma peidetud emotsioone teadvustama hakata, tuleb oma alateadvusse sukelduda ja leida ülesse kõik, mis seal peitub. Siinkohal ei ole muud soovitust kui vaadata endale ausalt otsa ja küsida, mis tunded mul seal peituvad? Kindlasti oleks soovitav lugeda selleteemalist kirjandust või pöörduda spetsialisti poole.

Vähk

Vähi oluliseks õppetunniks on liigsest klammerdumisest loobumine. Arvatavasti on lahti laskmine ühe Vähi jaoks kõige suurem väljakutse, sest sellest, millest oma sõraga kord juba kinni on võetud, on väga keeruline lahti lasta. Kui ollakse hädas lahkuvate partneritega, siis tõenäoliselt ollakse ennast partneritest liigselt sõltuvaks tehtud. Sellepärast nad siis pidevalt lahkuvad, et õpetada ilma nendeta hakkama saamist. Ainuke lahendus siinkohal ongi nendest lahti lasta, sest ainult siis saavad nad sinu juurde tagasi tulla. Selline lahti laskmine ei käi ainult partnerite kohta, vaid ka kõige muu kohta siin elus. Kui muututakse millestki väga sõltuvaks, siis need asjad kipuvadki ära minema või osutuvad kättesaamatuteks. Kuid siis, kui neist loobuda ja lahti lasta, tulevad need tagasi, kui need on inimese jaoks õiged.

Lõvi

Lõvi tähtsaks õppetunniks on kontakti taastamine või säilitamine oma sisemise lapsega. Lõvi mängulisus ja suured tunded väljenduvad just sisemise lapse abil. Kui sellega kontakt puudub, siis võib üks Lõvi tunda ennast väga halvasti ning avalduma hakkavad kõik Lõvi negatiivsed iseloomujooned näiteks diktaatorlus, ülbus, upsakus jne. Lisaks puudub soov lihtsalt puhata ja olla mänguline. Võimalik ka, et sisemise lapsega kontakti puudumist peidetakse suure pidutsemise soovi taha ning tarvitatakse erinevaid meelemürke. Igast pisimastki asjast tekitatakse dramaatiline stseen, kõik see on omane tasakaalutule inimesele, kes meeleheitlikult üritab kuidagi ellu jääda siin maailmas.

Sisemise lapsega kontakti saamisele aitab kaasa näiteks koos oma lapse või lapselapsega mängimine, meditatsioonis sisemise lapsega suhtlemine või integratsioon.

Neitsi

Neitsi oluliseks õppetunniks on see, et tuleb lahti lasta igasugustest alusetutest muretsemistest ja hirmudest. Pidev muretsemine ja hirmude all elamine teeb elu kannatuseks ning raske on tunda elurõõmu ja õnne tunnet, sest pidevalt ollakse negatiivses meeleolus ning selline negatiivsus võibki kaasa tuua neid sündmusi, mida kardetakse. Tuleb aru saada, et sinu mõtetest sõltub sinu tulevik ning kui kõik mõtted on negatiivsed, siis on ka tulevik üsna tume.

Seega tuleb eneses üles leida positiivsus. Kuid tõesti ega see nii lihtne ei olegi, kui ollakse kuskil suure augu sees, kust välja tulek tundub peaaegu võimatu. Kuskilt tuleb peale hakata ning selleks, et alustada, oleks hea lugeda selle raamatu Jäära peatükki ja lugu esimestest sammudest. See peaks andma põhjalikumad teadmised, kuidas alustada.

Kaalud

Kaalude üheks tähtsaks õppetunniks on see, et ära tuleb lõpetada pidev illusoorse täiusliku tasakaalupunkti otsimine. See tähendab seda, et tuleb võtta vastutus enda otsuste eest. Õigemini Kaalud peaksid hakkama vastu võtma otsuseid, mitte seda pidevalt edasi lükkama või otsuste vastuvõtmist teiste kaela veeretama. Otsustamatus on Kaalude üks suurimaid probleeme, sest nad tahavad leida täiuslikku vastust, kuid tegelikult täiuslikkust pole olemas, lihtsalt on mündi kaks külge ja nende vahel tuleb valida. Lõputult nende kahe külje läbivaatamine ei tee neid mitte mingil viisil kuidagi paremaks.

Tõepoolest, mõistlikkuse piires mõlema poole faktide läbivaatamine on igati õigustatud, sest kiirustamine ei ole samuti hea, aga kui otsusele üldse ei jõutagi, siis on ka pahasti.

Seega peaksid Kaalud meeles pidama, et alati ei ole võimalik kõigi otsustega harmooniat ja tasakaalu leida, tuleb lihtsalt vastutus võtta oma valikute eest ka siis, kui täiuslikkust pole võimalik saavutada. Vahel ongi nii, et tuleb valida halva ja veel halvema vahel ning seda väga head valikut ei kipu sinna kuidagi tulema. Vahel tuleb lihtsalt leppida olukorraga selleks, et saaks jälle oma eluga edasi minna ja siis kunagi tulevikus tuleb väga hea valik, kui ollakse halbadest valikutest oma õppetunnid kätte saanud.

Skorpion

Skorpioni üheks õppetunniks on armukadedusest ja kahtlustamisest loobumine. Skorpionid on tuntud oma suure armukadeduse poolest, sest neil on väga tugev omanditunne ning sellest tulenevalt on nad ka väga kahtlustavad kõige ja kõigi suhtes. Selline käitumine ei ole siiski soovitatav ning võib väga palju probleeme tekitada, eriti siis, kui tegelikult pole armukadeduseks ega ka kahtlustamiseks mitte mingisuguseid põhjuseid.

Üldjuhul tuleb ikkagi endale otsa vaadata ja aru saada, et armukadeduse peamiseks põhjuseks on ikkagi usalduse puudus nii enda kui teise inimese suhtes ning selle asemel, et kohe kahtlustamisega alustada tuleks välja selgitada põhjused miks ei usaldata ennast. Kui need põhjused on välja selgitatud, siis tuleb veelgi sügavamale enda sisse vaadata ning alustada iseenese muutmist, et saaks iseennast usaldada ja armastada, seejärel tuleb usaldus ja armastus iseenesest ka teise inimese vastu.

Ambur

Amburite oluliseks õppetunniks on igasuguste liialduste vältimine. Oma suures usus ja optimismis võivad Amburid üsna kergesti langeda igasuguste petturite lõksu või siis võtta asju ette liiga suurtes mõõtmetes ning selle tulemusena jäädakse kaotajateks või pettutakse. Enne kui alustatakse riskantse ettevõtmisega, tasuks vältida tormakust ning näidata üles veidikenegi kannatlikkust, et eelnevalt uurida asja tagamaid ja tegelikke riske. Samuti tasuks enne suuri ettevõtmisi kaaluda põhjalikumalt läbi kõik pooled ning vajadusel võib ju alati abi ja nõu teistelt küsida, et saada asjadest parem pilt.

Lisaks tuleks mõnes olukorras seada endale rangemad piirid ja reeglid isegi siis kui vabaduse maitse on nii magus. Põhjus on lihtne, siis jääb pettumusi ja kaotuse hetki oluliselt vähemaks ning elu muutub veelgi positiivsemaks. Kuid nagu öeldakse: «Kes ei riski, see šampust ei joo!» Võta nüüd siis kinni, mis on õigem?

Kaljukits

Kaljukitse tähtsaks õppetunniks on eneses positiivsuse ülesleidmine ehk siis tuleb üle saada igasugustest hirmudest ja liigsest vastutustundest, mis kõik tekitavad tunnet, et elu on kannatus. Tegelikkuses on elu täpselt selline, nagu meie ise seda kujundame ning seega peaksid Kaljukitsed elu vähem tõsisemalt võtma ning üles leidma elu mängulisemad aspektid.

Tuleb hakata iseenda sisemusele suuremat tähelepanu pöörama ning üles tuleks leida enda jaoks sobiv õnne valem ning tõenäoliselt ei ole siin mitte midagi pistmist raha ega positsiooniga, vaid hoopiski tuleb üles leida enda sisemine rahu, et saaks elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu. Elust tuleb rõõmu tunda!

Muidugi ei ole selline ülesanne ühe Kaljukitse jaoks väga lihtne, kuid arvestades Kaljukitse usinust ja püsivust, siis tegelikult natukene pühendumist ja tulemused peaksid üsna kiiresti näha olema.

Veevalaja

Veevalaja üheks õppetunniks on mässumeelsusest ja radikaalsusest loobumine. Mingites olukordades on need kahtlemata head omadused, näiteks kellegi õiguste eest võitlemisel, aga üldjuhul tavaelus ei ole ükski äärmus hea. Pigem tuleks leida enda sees harmoonilist tasakaalu, mida saaks väljendada ka teistele ja enda ümbrusele. Sellisel juhul ei ole inimene endaga sisemises konfliktis ning saab õnnelikult ja rahus vastu astuda kõikidele elu raskustele.

Sisemise tasakaalu saavutamine ei ole muidugi väga lihtne. Sellel teel käimine nõuab tahtejõudu ja visadust, kuid lõpptulemus on seda kahtlemata väärt. Jällegi on headeks abilisteks vaimsed praktikad ja iseendasse süüvimine ja eneseleidmine.

Kalad

Kalade oluliseks õppetunniks on praktilisus ja reaalse maailmapildi nägemine. Kalad on äärmiselt ebapraktilised ning armastavad elada oma väikses fantaasiamaailmas, mis on küll ääretult tore, aga mitte kõigis elu olukordades. Oma illusoorsest maailmast tuleks natukene tihedamini käia reaalses maailmas, selleks et mitte liialt oma fantaasiatesse ära eksida, mis võib reaalsustaju sootuks ära kaotada. Sellised asjad teevad Kalasid liiga mõjutatavateks ja kergeusklikeks. Selleks, et mitte petta saada, tulebki aega-ajalt teadlikult ennast päris eluga kurssi viia ja praktilisi asju õppida, et mitte ära eksida siin reaalses maailmas.

Loe pikemalt Kristelle Sööt-Kajo ja Pille Teearu raamatust «Õnne ja edu teejuht. Aita end läbi astroloogia».

/ Kirjastus Tulip

Õnne ja edu teejuht. Aita end läbi astroloogia»

Astroloog Kristelle Sööt-Kajo ja psühhoterapeut Pille Teearu «Õnne ja edu teejuht. Aita end läbi astroloogia» on Eesti esimene astroloogiline eneseabi raamat.

Raamat juhib sind, hea lugeja, läbi astroloogia ja psühholoogia enesearengu teele. Raamat aitab sul saavutada iseendaga parema läbisaamise, mõista maailma ja ümbritsevaid inimesi, elada oma elu harmooniliselt, õnnelikult ja edukalt – just nii, nagu seda soovid.

Läbi isikliku kogemuse kirjutatud rohkete näidetega raamat on rännak läbi 12 sodiaagimärgi. Meis kõigis on peidus nendele märkidele iseloomulikud jooned. Igas inimeses on killuke Jäära, Sõnni, Kaksikuid jne. Igaüks võib endas mingil hetkel selle ära tunda. Vastaval päikesemärgil on need jooned aga väljendunud kõige tugevamalt, iseloomustades neid.

Kristelle Sööt-Kajo astroloogia ja enesearengu osad ning Pille Teearu päikesemärkide minapildi psühholoogilised selgitused moodustavad koos elulise loo, mis laieneb ja avaneb läbi terve raamatu ja on Sulle teejuhiks enda elu mõistmisel ja arengutes.

Kirjastus Tulip OÜ