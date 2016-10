Neli lihtsat ja kiiret sammu, kuidas pärast sünnitust tervislikult kaalu kaotada

Ei ole olemas imedieete, aga on olemas lihtsad ja tervislikud sammud, kuidas pärast sünnitust mõned juurde tulnud lisakilod kaotada, vahendab Hello Healthy.

1. Söö häid rasvu

See kõlab veidralt, aga on tõsi. Selleks, et põletada rasvu, peaksid sa sööma häid rasvu nagu mandlid, avokaadod, kõrvitsaseemned, kala ja oliiviõli.

2. Alusta päeva juurviljadega

Kui sa alustad oma hommikut juurviljadega, siis sa juba häälestad ennast sellele lainele, et sa toituksid terve päev tervislikult. Juurvilju on hea lisada näiteks smuuti või omleti sisse ja sa isegi ei tunne nende maitset.

3. Otsi mõni lõbus viis, kuidas trenni teha

Peaasi on see, et sa oleksid võimalikult aktiivne. Trenn on hea võimalus pead puhata, see on sinu aeg ja kindlasti leiad spordiklubist treeningstiili, mis sobib just sulle. Kui sulle ei meeldi jõusaalis käia, siis haara laps käruga kaasa ja minge välja jalutama. Kutsu oma sõbranna kaasa ja veetke lihtsalt mõnusalt liigutades aega. Trenn peab olema lõbus, siis sa naudid ja ootad seda.

4. Joo vett

See kõlab nii iseenesest mõistetavana, aga seda peab inimestele meelde tuletama. Vee joomine on väga oluline. Noored emad veedavad palju aega kodus lapsega ja nende söömisharjumused ei pruugi olla väga tervislikud, sest näksitakse siit ja seal, kui parajasti aega on. Kui sulle ei meeldi tavaline vesi, siis lisa sinna külmutatud marju, sidrunit või kurgiviile ja kui sa oled pigem sooja armastaja, siis katseta erinevate teedega.