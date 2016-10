Viis põhjust, miks naisi tõmbab abielumeeste poole

News.com.au kirjutab, et 2009. aastal läbi viidud uuringus tunnistas 90 protsenti naistest, et tundsid tõmmet mehe poole, keda nad teadsid olevat hõivatud, samas kui 59 protsenti tundsid sama, kui arvasid, et mees on vallaline.

Miks see nii on? Melbourne’i psühholoogi Meredith Fulleri sõnul on sellel viis põhjust.

1. Sa oled alateadlikult hõivatud. Ehk oled sa parajasti oma elus jõudnud punkti, kus suhteks pole lihtsalt aega. Sa ehk ise ei teadvustagi, et hetkel sa suhet päriselt ei taha, seega juba hõivatud inimesega suhte alustamine on kergem lahendus, kui tegeleda oma tegelike probleemidega.

2. Sind tõmbab pahade poiste poole. Pahade poiste tagaajamine on üks levinumaid komistuskive. Fulleri sõnum peavad naised häid mehi igavateks ning abielumehed pakuvad seda elevust, mida otsitakse.

3. Sind tõmbab draama poole. Oled sa vahel soovinud, et elu oleks kui film? Afäär just seda pakub – põnevus, süžeepöörded, kirg ja draama, miinus õnnelik lõpp.

4. Mängus on sügavamad probleemid. Kui suhted hõivatud meestega on saanud sinu jaoks mustriks, on sul ilmselt mingid sügavamad emotsionaalsed probleemid, millega sa peaksid tegelema, soovitab Fuller. Mõnikord võib olla põhjuseks see, et sa otsid alateadlikult isafiguuri, kuna su oma isa ei mänginud su elus suurt rolli ja sa püüad teda asendada.

5. Rohi on alati rohelisem. Tundub, et kõik head mehed on juba võetud? Me kõik tahame seda, mida me ei saa. Armukadedus on üks kole monstrum ning mõnikord paistavad hõivatud mehed ihaldusväärsemad. Kui mees valib sinu selleks, kellele pihtida, kuidas naine teda ei mõista, siis põgene, saba seljas! See on väga ohtlik positsioon, milles olla.

Fuller soovitab mustrist vabaks murdmiseks endaga aus olla ning küsida, mis rolli see mees sinu elus mängib. Kui sa ütled endale, et oled temaga ainult seni, kuni kohtad Seda Õiget, siis lõpeta enda lollitamine: sa ei saa kedagi uut kohata, kuniks sul on afäär abielumehega. Kui te aga olete avastanud, et teil on tõsised tunded, on õige asi avalikuks teha ning lõpetada eelnev suhe.