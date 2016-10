Vaata: sellised on kaheksa tuntud Eesti naise fantaasialiblikad!

Oma loomingul lasid lennata Merle Liivak, Moonika Maidre, Õed Luiged, Laura Nestor, Katrina Tang, Alexandra Elisabeth Ljadov, Kristel Aaslaid, Triin Luhats ja tema tütar Lillemor. Prosside müügitulust läheb 25 protsenti Tartu Naiste Varjupaiga toetuseks.

Loovjuht Mari Ojasaar ütleb, et on alati olnud vaimustunud ettevõtlikest naistest, kes ajavad oma asja ja on teistele inspiratsiooniks. «Sellega seoses tekkis idee kaasata mõned eriti tegusad naised KUMA liblik-prosside disainimise juurde ja anda neile vabad käed. Tulemuseks on uus ja vägagi omanäoline liblik-prosside kollektsioon. Väga lahe on vaadata, kui erinevad me inimestena oleme ja kuidas see meie disainis väljendub. Antud kollektsiooni valmistamine on minu jaoks olnud äärmiselt unikaalne ja põnev kogemus,» kiidab Ojasaar.

Laura Nestori liblikas / KUMA Design

Laura Nestor:

«Läksin projektiga kaasa, kuna mulle tundus huvitav paigutada foto vormile, kantavale vormile. Kuna minu igapäevane töö ja elu on tugevalt seotud «foto sünniga», siis oleks olnud mul võõras liblika kujutist ainult joonega illustreerida. On sündinud uus KUMA liblikas, kes näeb nüüd kõikjale.»

Triin Luhatsi liblikas / KUMA Design

Triin Luhats:

«Ma olen paberit ja pliiatsit armastanud vist sellest hetkest saati, kui suutsin neid ise käes hoida. Mingil seletamatul moel on mulle aga eriti südamelähedased olnud kalligraafia ning spontaanse, kuid konkreetse musta joonega visandatud ehk isegi veidi naiivsete kujundite kombinatsioonid, mida on täidetud selgete värvilaikudega. Kui ma esimest korda nägin katalaani kunstniku Joan Miró töid, olin lummatud. Rõõmus sürrealistlik tohuvabohu! Just minu elu! :) Võite ise järele proovida – kui vaba käega ja suvaliselt sirgeldatud kujundid täita valikuliselt erksate värvidega, on tulemus peaaegu kindlasti lõbustav ja positiivsest energiast pakatav.»

Lillemor Luhatsi liblikas / KUMA Design

Lillemor Luhats:

«Lillemor armastab värve. Ja siis veel rohkem värve. Ning kui kõik toonid on kasutatud, siis on vaja veel värve. Universumivärve. Liblikasse said kokku just sellised värvid, mis teevad sellest ühe heade soovide täitmise võluliblika.»

Katrina Tangi liblikas / KUMA Design

Katrina Tang:

«Mul oli see pilt arhiivis juba päris pikka aega. Mõni aeg pärast seda, kui mulle liblika tegemisse saatsid, rahustasin öösel kusagil 2-3-paiku Lennonit tuttu ja jalutasin temaga aias ringi. Siis oli taevas nii megalt ilusalt tähti täis ja tuli see pilt jälle meelde. Oli vist augusti lõpp või septembri algus...

Lennon jäi aias jalutades nagu hüpnoosi all sekundiga tuttu ja ka too öö oli nii mõnusalt rahulik, tuul seisis ja ma täiesti nautisin seda momenti. Istusin vist kiigel oma tunnikese, enne kui lapse jälle voodisse panin.

Ja siis tegin liblika ära.»

Kristel Aaslaiu liblikas / KUMA Design

Kristel Aaslaid:

«Mind inspireeris miskipärast mu keskooliiga, kui köik tundus üks suur mullipuhumine millegi suurema poole ja see muster mu vihikukaantele ja lehtedele koguaeg maandus.»

Alexandra Elisabeth Ljadovi liblikas / KUMA Design

Alexandra Elisabeth Ljadov:

«See on inspireeritud nõiduslikust maagiast ja öistest toonidest.»

Õdede Luikede liblikas / KUMA Design

Õed Luiged:

«Meid inspireeris Sestriere laagris nähtud liblikas, mis värvidelt meenutas väga sini-must-valget kombinatsiooni. Kuna need sümboliseerivad Eestit, mõtlesime ka liblikale need värvid välja tuua, kindlasti mõju oli ka loodusel üldse meie ümber.»

Merle Liivaku ja Moonika Maidre liblikas / KUMA Design

Merle Liivak ja Moonika Maidre:

««Love, Peace, Banana!» Liblikas sündis lastele mõeldud värske kokaraamatu «Lase mind kööki!» tuules. Selle nimi peegeldab humoorikas nihkes retseptikogumiku taga seisva Kahvliahvi kokakooli missiooni, mis julgustab vanemaid lapsi köögis kaasama.»