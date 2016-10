Liigutav video: mida nad endaga kaasa võtsid

Naine, 40+: peaaegu armastuskiri mehele, kes seisab naise taga

Elu on igas hetkes, enamasti on sekundi murdosa tagantjärele kõige täpsemalt ja kõige rohkem kirjeldatud mõõtühik, mis märgib mõne uue ajajärgu või lausa ajastu algust. Ma olen alati arvanud, et sekundi murdosa juhtub dramaatiliselt või vähemalt saabub suure pauguga; et selles on mingi teatraalne saatuse sõrme puudutus. Selgub, et kõik võib juhtuda ka nähtamatult, hapra jalaga silma vikerkesta lõhki rebides.

Lydia Koidula tütar Anna Michelson isamaa-armastusse ei uskunud: eesti keele aukohale seadmine on ebameeldiv šovinism

«Ei tähenda midagi, kes olid su vanemad, tähtis on ainult, missuguses õhkkonnas ja missuguse rahva hulgas sa oled kasvanud ja kujunenud. See on määrav.» Nii ütles Lydia Koidula tütar Anna Michelson ja lisas, et ta ei suuda mõista isamaa-armastust ja kiindumust oma rahvusse ja kodumaa külge. Tema arvates isamaa-armastus on lapsele kätkist alates külge poogitud tunded ja harjumused. Seetõttu olevat ka nii, et oma kodumaalt lahkudes tuntavat võõrsil esialgu igavust ja igatsust kodumaa järele, kuid hiljem harjuvat inimene selle kohaga ja riigiga, kus ta elutseb, ja nii tuhmuvat ka isamaa-armastus ja igatsus oma sünnimaa järele.

Dagmar Lamp: terroristid, pagulased ja naise seksuaalsus

Viimastel nädalatel on mul silma ja kõrva jäänud nii mõnigi pahane või isegi hüsteeriline mõttevälgatus vanal heal teemal – naise seksuaalsus. Naise keha on püha, kisab staarjuuksur oma videos. Naise kohus on olla pereema, saan ma pahase lugejakirja. Toimetaja tuleks maha lasta, et masturbeerimisest kirjutab, kuulen tagasisidet ühele artiklile. See kõik paneb mind esmalt sügavalt ohkama ja siis pead vangutama.

Monika Haukanõmm: vägivalla all kannatavad naised peavad saama kiiret, kvaliteetset ja turvalist abi

Kehtivasse ohvriabi seadusesse lisatakse uus, naiste tugikeskuse teenus, ning keskuseid hakatakse lisaks annetustele ja vabatahtlikule tööle rahastama riigieelarvest senise hasartmängumaksu laekumistest rahastamise asemel. «See on väga õige ja vajalik muudatus, nii kinnitame, et naiste tugikeskus, kus saavad abi vägivalla all kannatavad naised, on ka riigile oluline ja vajalik,» rõhutab riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Monika Haukanõmm.

Justin Petrone: peegelmaailm

Käisin hiljuti oma Eesti isikutunnistust pikendamas, ja nagu ikka, kontrollis ametnik üle kogu mind identifitseeriva info: vanemate nimed ja daatumid, aadress... Siis jõudis kätte küsimus «rahvuse» kohta.

25 fakti meeste ja naiste kohta, mis paneb sind sugudele uue pilguga vaatama

Knowable on kokku pannud huvitava nimekirja kaht sugupoolt puudutavatest faktidest, mis panevad sind maailmale uue pilguga vaatama.