Seitse viga, mida stressis inimesed teevad

Tuleb välja, et lisaks välistele teguritele on inimene ise oma harjumustega võimeline stressi suurendama. Sulle võib tunduda, et sa aitad ennast, aga tegelikult käitud hoopis nii, et su stressitase tõuseb ja mured süvenevad, vahendan Huffington Post.

Siin on loetelu teatud käitumisharjumustest, mis võivad stressi suurendada:

1. Sa ignoreerid seda, mis sind häirib

Stressorite vältimine võib tunduda kõige lihtsam viis, kuidas probleemist üle saada, aga tegelikult see ainult süvendab seda. Inimene peab mõtlema, mis teda häirib ja mis on stressi põhjustajaks.

2. Sa oled liiga kaua õhtuti üleval

Uni ja stress on tihedalt seotud. Mida vähem või halvemini sa magad, seda kergemini sa ärritud.

3. Sa muutud mugavaks ja laisaks

Kas sa tahad stressi maandada ja auru välja lasta? Mine jaluta või tee trenni, aga ära jää diivanile vedelema. Eksperdid ütlevad, et istuv eluviis võib samuti psühholoogilise heaolule halvasti mõjuda.

4. Sa elad ennast sõprade peal välja

Stress ja negatiivsed emotsioonid võivad olla nakkavad. Sinu esimene instinkt stressiseisundis võib olla sellest oma sõpradele kurta, aga üksteisele negatiivsete emotsioonide jagamine võib tekitada rohkem kahju kui kasu.

5. Sa veedad aega sotsiaalmeedias

Eksperdid ütlevad, et sotsiaalmeedia viga on selles, et sinna postitatakse enamasti ainult positiivseid elusündmusi, mis tähendab, et stressisituatsioonis eriti kipud sa ennast võrdlema teiste inimestega, kelle elu paistab parajasti olevat väga õnnelik. See teeb sind omakorda veel kurvemaks ja süvendab stressiseisundit.

6. Sa lähed poodidesse raha kulutama

Ilmselt on kõik naised ühel või teisel viisil käinud poodides stressi maandamas, aga eksperdid leiavad, et materialism hoopis süvendab stressi. Nii, et pärast stressirohket päeva ei ole mõtet ennast kaubanduskeskustes «ravimas» käia.

7. Sa teed impulsiivseid otsuseid

Stressiseisundis on inimese mõtlemine häiritud ja kindlasti ei tohiks selle olukorras ette võtta mingisuguseid elumuutvaid otsuseid. Sulle võib tunduda, et sa pead olukorra parandamiseks tegema impulsiivseid otsuseid, aga tegelikult tuleks oodata seni, kuni pea on jälle selge.