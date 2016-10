Terapeut Liis Kuurme: igal inimesel on oma eesmärk, miks ta on siia ellu tulnud

Selles valdkonnas on abiks saksa kvantfüüsiku Marcus Schmieke ja tema meeskonna loodud seade TimeWaver, mida on ka Eestis juba kaks aastat kasutatud. Täpsemalt räägib kõigest terapeut Liis Kuurme.

Mis asi on TimeWaver ja kuidas see meile jõudis?

Mujal Euroopas on seade kasutusel olnud juba üle 10 aasta. Eestisse jõudis hiljuti, kaks aastat tagasi. Sellele mõttele tuli üks seltskond, kes on juba ammu teadnud, et füüsilise keha ja sümptomite taga on midagi muud ehk meie energeetiline keha, mis hoiab organeid töös, pumpab verd ja nii edasi. Kui nad käisid seadet esimest korda Inglismaal vaatamas ja järele proovimas, tekkis neil arvamus, et see peab ka Eestis saadaval olema. Kaks aastat tagasi jõudis seade Eestisse ja sattusin koolitusele. Kuna olin sel hetkel oma elus teelahkmel ja otsisin väljundit, siis ma teadsin kohe, et tahan sellega tegeleda.

Lühidalt — mida see seade teeb?

TimeWaveri põhiseadmega on võimalik sisestada inimese energeetiline DNA, mille järgi on võimalik tema energeetilisest infoväljast eraldada probleemid, mille tõttu on inimesel füüsilised või psühholoogilised kõrvalekalded.

Tavaliselt inimesed sellise masinaga kokku ei puutu ja tekib küsimus, on see nagu valedetektor — mida see mõõdab?

Seade analüüsib inimese infovälja, seda ei saa sajaprotsendiliselt valedetektoriga kõrvutada, küll aga näitab see, kus on inimese energeetikas midagi tasakaalust väljas ehk ta pole keskmes. Kui võtame näiteks inimese, kel pole otseseid füüsilisi probleeme, tal pole mingit haigust diagnoositud, aga tal on mingid hirmud, siis see seade analüüsib infovälja põhjal, kust need hirmud pärit on. Tihtipeale on need pärit lapsepõlvest, aga kuna need kogemused on olnud traumeerivad, on ta pakkinud need ilusasti alateadvuse kaugematesse soppidesse. Hirmutavaid asju ei taha ju keegi mäletada, kõik tahavad neid unustada. TimeWaver kaevab alateadvusest üles. Eestis kasutatakse palju ka sellist teraapiaid nagu «Rännak» või holistiline regressiooniteraapia, mille võte on sarnane — paned hirmu enda ette istuma, vaatad talle otsa ja küsid, mis see siis on, et ma ei julge sulle näkku vaadata. Me toome inimese alateadvusest välja juurpõhjused, miks tal on mingi hirm ja ta hakkab sellega tegelema. Tegelemine tähendab seda, et meie poolt hakkab seade saatma infovälja tasakaalustavaid võnkeid, teiselt poolt hakkab inimene ise tegelema vaimsete rutiinidega, nagu meie seda nimetame, ja millega tal on mugav tegeleda, olgu see siis jooga, mediteerimine või palvetamine. Peaasi, et inimene hakkab iseendaga tööle.

Mida tähendab see keskmes olemine?

Inimesele on mõistetavam, kui kasutada mõisteid «harmoonias» ja «tasakaalus». «Õnnelik ja rahulolev­» on see seisund, mida inimene kogu elu otsib armastuse ja tegevuste kaudu. Keskmes olek tähendab, et sa oledki igas mõttes tasakaalus.

On see tänapäeval võimalik? Kui palju te teate oma tutvusringkonnast inimesi, kes elavadki harmoonias?

See on igaühe jaoks midagi erinevat, seega on raske öelda, kes on tasakaalus. See on sisemine tunnetus. Igal inimesel on oma eesmärk, miks ta on siia ellu tulnud, eluülesande järgi võibki öelda, mis on tema keskmes olek, kas ta on sinnapoole teel, kas ta juhindub oma kutsest või mitte. Seda on raske üheselt öelda, ent mina olen oma praktikas näinud, et põhieesmärk, miks inimesed siia tulevad, on saada rahu, täit tervist, harmooniat ja tasakaalu. Me anname mingi juhtlõnga kätte ja kui nad hakkavad sellega tegelema, siis nad tunnevadki ennast nii, nagu on tahtnud tunda.

Kui tahaksin teada, mis on minu eluülesanne ja kui kaugele ma olen sellega jõudnud, siis kas ma saaksin selle teie abiga teada?

Me saaksime anda olulist infot, kas sa oled sellele lähedal. Infoväli näitab, kui suur on sinu potentsiaal ja läbi selle me saame saata taotlusi ja küsimusi, kas teatud asjad on sinu jaoks toimivad, et edasi minna. See ei anna konkreetset jah/ei-vastust, vaid näitab ära potentsiaali. Edasi on inimese enda otsustada, mis ta selle infoga teeb. Ma ei ütle sulle, et tee seda, vaid ütlen, et hetkeseis on selline. Homme võib seis olla teistsugune, aga sa teed ikkagi korrektsioone selles, kehtestad ennast.

Millal võiks inimene tulla ja abi otsida?

Minu jaoks on oluline see, et keegi ei peaks endale piiranguid või raame seadma. Siia võib tulla ükskõik kes. Ei peagi olema haige või probleemiga, siin käivad ka täiesti terved inimesed. Kui inimene tunneb, et tal on vaja mingit toetust, aga ta ei taha minna psühholoogi juurde või neelata igaks juhuks tablette, siis võiks ta meie juurde tulla. Me saame vaadata ka seda, kas inimese organitel on potentsiaal minna keskmest välja, siis saame ennetada sümptomeid ja haigusi.