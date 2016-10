Uus ilutrend: seebitatud kulmud

Youtube’i ja Instagrammi ilugurud on avastanud uue nipi, kuidas saada imeilusad kulmud koduste vahenditega. Nimelt on selleks tarvis tavalist seepi.

Seebitehnikat olevat kasutatud vanasti Hollywoodis, et saada täiuslikumad kulmud, vahendab Cosmopolitan. Idee on selles, et seebi vahalaadne tekstuur katab kulmukarvakesed ühtlase kihiga ja tekib illusioon täidlastest kulmudest.

Sul on tarvis sooja vett, seepi ja kulmuharja. Seebita kulmukarvakesed ja kasuta viimistlemiseks kulmupliiatsid või -värvi, et anda kulmudele sobiv toon. Veider tehnika levib internetis kiiresti ja kõik, kes seda on proovinud, kiidavad tulemust taevani.