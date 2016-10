Vaata: järjekordne optiline illusioon on interneti kihama pannud

Once you see it you can't unsee it pic.twitter.com/5mREeJUhYV — bree (@msbreeezyyy) October 25, 2016

Tegemist on järjekordse pildiga, mis on internetis inimesed peast segi pööranud. Tegemist on optilise illusiooniga, mis, kui see purustada, enam end sulle sellisena ei näita.

Niisiis, kas pildil on läikivad jalad või... valge värviga määritud jalad?

Foto autor ütles BuzzFeedile, et tal polnud üldse plaanis nii segast ja huvipakkuvat pilti lavastada. Ta oli lõpetamas kodutööd, kui otsustas ülejäänud valge värviga niisama mäkerdada. Kui aga pilt Instagrami jõudis, liikus see kiirelt edasi Twitterisse ja lõbus segadus saigi alguse.