Millal on parim aeg duši all käimiseks?

Selleks, et vaidlusesse natukene selgust tuua küsis mnn.com ekspertidelt, mida nemad arvavad. Kokkuvõttes leidsid nad, et mõlemal ajal on oma eelised.

Kui sa üritad pingsalt mingit probleemi lahendada, siis pese hommikuti. Dušš on päevale mõnus algus, mis äratab su keha üles ja paneb pea eriti hästi tööle. Sa võid leida raskele probleemile lahenduse just seetõttu, et hommikuti on su alateadvus ärkvel ja saad läheneda ammuvaevanud probleemile uue nurga alt.

Kui sa kipud endale tihti raseerijaga sisse lõikama, siis pese ennast hommikuti. Hommikuti on hüübib veri kiiremini kui õhtul.

Kui sul on raskusi magamajäämisega, siis pese õhtuti. Soe vesi, millega sa ennast pesed tõstab keha temperatuuri ja kui sa tuled duši alt välja, siis see langeb järsult trikitades su keha, et aeg on magama minna.

Kui sul on rasune nahk, siis pese õhtuti.

Nahk on kõige õlisem umbes kella ühe ajal päeval, juhul kui sul on õline nahk, siis on parem õhuti duši all käia, et pesta maha kõik rasu, meik ja mustus, mis on nahale päeva jooksul kogunenud.

Üldiselt on see sinu valik, millal sulle meeldib pesemas käia. Teadusliku soovitust, millal oleks õigem ennast pesta, ei ole.