Miks kaalukaotust lubavad ja detox’i teed on mõttetud?

Selliseid detox tooteid müüakse erinevate kaubamärkide alt, aga nad lubavad enamasti sama asja: joo seda teed, siis sa kaotad kaalu ja puhastad oma seedetrakti. See kõlab juba liiga hästi, et tõsi olla. Heal juhul panevad nad sind ainult raha raiskama, aga halvemal juhul on sellised teed tervisele ohtlikud, vahendab Self Magazine.

Tee sisaldab selliseid ühendeid nagu polüfenoolid ja kofeiin, mis võivad natukene seedimist kiirendada, aga nende mõju kehale on pigem märkimisväärselt väike. Kui sellised teed tõesti toimiksid, siis need firmad teeniksid ju miljoneid. Lisaks võivad sellised niinimetatud kaalulangetust lubavad teed sisaldada osas koostisosasid nagu erinevaid simulante, millel ei ole tervist edendavaid omadusi nagu tavaliselt teed ja nad ei puurgi olla ohutud.

Lisaks võime eriti Instagramis näha erinevaid detox'i teesid, mis lubavad puhastada kogu keha, aga see on lihtsalt üles puhutud kiidulaul. Meie kehal on olemas enda detox'i süsteem, mis töötab kogu aeg. Ükski tee ei tee su kehale suurpuhastust, mida nad teevad on see, et sa ilmselt pead rohkem WC-d külastama, mistõttu sulle tundub, et teed kehale puhastust.

Esiteks kofeiin üldiselt paneb tihedamini WC-s käima, aga mõnes tees on lisatud kõhulahtistina mõjuvaid aineid nagu senna. Tuleb tähele panna, et kõhulahtistid ei ole tark ega ohutu viis, kuidas kaalu kaotada.

Teadlased on leidnud seoseid kaalukaotuse ja tavalise rohelise tee joomise vahel, aga nad ei kinnita seda, et üks põhjustab teist. Rohelise tee mõju kaalule langusele on praktiliselt olematu. See ei tähenda, et rohelisel teel ei oleks häid omadusi, aga see lihtsalt ei aita sul kaalu langetada nagu tervislik toitumine ja trenn seda teevad.

Kui sa tahad kaalust alla võtta, siis vaata üle oma toitumisharjumused ja treeningud selle asemel, osta järjekordne kaalulangust lubav või detox'i tee.