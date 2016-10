Postimehe nädalahoroskoop 29. oktoober – 4. november

Jäär 21. märts – 19. aprill

Nädalavahetusel võid vajada aega omaette olemiseks, mõtete ja tunnete analüüsimiseks. Minevikuteemad võivad ellu tagasi tulla ning nostalgilist meeleolu luua. Ära proovi sellest lihtsalt üle saada, vaid mõtle, mis on sul ehk lõpetamata jäänud. Uuel nädalal energiatase tõuseb ning tegutsemistahe suureneb.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Suhete teema on praegu kõige olulisem. Oled kaaslaste suhtes osavõtlik ja kaastundlik, valmis nende vajadused enda omadest olulisemalegi kohale seadma. Hoolid teistest ja ilmselt vastatakse sulle samaga. Algamas on periood, mil saad suhete vallas olulisi muudatusi teha, lähedust ja usaldust suurendada.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Küllap keskendud igapäevaste tööülesannete täitmisele, mis omakorda võib sul aidata karjääriredelil edasi liikuda. Palju on kasu paindlikkusest ning soojast suhtlusest inimestega, kellega tööasjus kokku puutud. Loo meeldiv, turvaline ja samas asjalik atmosfäär, siis edeneb koostöö suurepäraselt.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Väga hea aeg loominguliseks eneseväljenduseks. Peaksid nüüd välja võtma kirjatükid, mida oled seni sahtlipõhjas hoidnud, või muud seni salamisi tehtud kunstilised katsetused. Vaja on rohkem avatust ja julgust, usku enda võimekusse ja andekusse. Kui vaid julged oma loomingut demonstreerida, võid saada positiivset tagasisidet.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Ilmselt vajad sa nüüd kodustelt rohkem toetust ja mõistmist. Hing on ehk tavapärasest tundlikum, tahad rääkida isiklikel teemadel, ootad, et sind kannatlikult ja osavõtlikult kuulataks. Soe peresisene õhkkond ning mõistev suhtumine on need, mis sulle nüüd jõudu ja enesekindlust juurde annavad.

Neitsi 23. august – 22. september

Sobiv aeg avameelseteks jutuajamisteks kalli inimesega. Suudad olla kannatlik ja mõistev ning ilmselt saad ka samasuguse kohtlemise osaliseks. Loo meeldiv ja õdus õhkkond, võtke aega selleks, et segamatult kahekesi koos olla. Rääkige teineteisele oma mõtetest ja tunnetest, teil on hea ja kerge koos olla.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Materiaalne heaolu on sulle kindlustunde tagamisel nüüd väga vajalik. Sobiv aeg uute äriprojektide alustamiseks, ent sa ei tohiks esmatähtsaks seada vaid head sissetulekut. Sinu tegevusest peab teistele kuidagimoodi abi olema. Tähtis on oma jõuvarusid õigesti jagada ja ka tervisele rohkem tähelepanu pöörata.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Neis päevis on omajagu emotsionaalsust ja kirge, ka loominguline potentsiaal on kõrge. Peaksid läbi mõtlema, mis on sulle kõige olulisemad teemad, ning tegema julgeid samme selle nimel, et saavutada elus seda, mis sind isiksusena arendab ja rikastab, õnnelikumaks ja paremaks inimeseks teeb.

Ambur 22. november - 21. detsember

Võid olla tavapärasest kinnisem ja tagasihoidlikum. Küllap tunned end väsinuna, sulle ei paku pinget pealiskaudne suhtlus. Ka ei pruugi suhete sõlmimine praegu kuigi hästi edeneda. On pigem endasse vaatamise aeg. Minevikuga rahu tegemine ja suguvõsa toetuse tajumine annab kindlustunde.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Õhus on müstikat ja salapära. Võid olla tavapärasest tundlikum, vajada enda kõrvale usaldusväärset sõpra, kellele rääkida asjadest, mida juba kaua endasse oled surunud. Väga tähtis on olla nende inimeste hulgas, kes sind mõistavad ja toetavad. Oled ka ise valmis kaaslastele abi pakkuma.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Ühtmoodi tugevad on nii su intuitsioon kui ka loogiline mõtlemine. Suudad õigeid otsuseid teha ja edu saavutada. Töö- ja rahaasjad edenevad suurepäraselt tänu oskusele inimeste emotsioone tajuda ja nende eesmärke mõista. Tead, kuidas teistele läheneda. Eriti hästi sujub loominguline töö.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Neptuuni trigoonid Merkuuri ja Päikesega toovad eriti esile sulle nii loomuomase tundlikkuse, intuitiivsuse ja loomingulisuse. Väga hea aeg loominguliste projektide alustamiseks, enese arendamiseks kunsti vallas või ka müstiliste rituaalide sooritamiseks. Suudad kaaslastele nõu anda ja tuge pakkuda.

