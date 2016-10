Ausad ülestunnistused: jah, mul on armuke!

Inimesed valetavad peaaegu iga päev. Kui kahtlustad, et kallim võib sinu eest midagi suurt varjata, siis ilmselt mõtled juba ka sellele, kuidas teda vahele võtta. Kahjuks ei saa ükski teadlane sulle öelda kindlalt, kas su kallimal on armuke või mitte, aga teadlased on kindlaks teinud mõned märgid, mis viitavad sellele, et su partner pole aus.

Suhtes olles tahaks ju alati uskuda, et mõlemad partnerid on suhtega rahul ja kõrvalsuhte loomiseks pole põhjust. Kahjuks alati pole see tõsi ja nii mõnedki inimesed otsivad omale armukesed, kes rahuldaksid neid vajadusi, mis jäävad kallima poolt unarusse.

Viis ohumärki, et ta petab sind

Kui sa oled suhtes, on sul kindlasti kurb uskuda, et su partner võiks teisi vaadata või isegi sind petta. Me tahame uskuda, et suudame suhtes olla ausad ning ka kõige halvematest asjadest ikkagi omavahel rääkida. Tõde on see, et me ei saa kunagi teada, mis meie seljataga toimub, kuni meile sellest ei räägita. Küll aga on mõned märgid, mis võivad viidata, et suhe on kiiva kiskumas.

Värske uuring paljastas tegeliku põhjuse, miks mehed petavad

Kui naine saab teada, et tema mehel on armuke, siis üks esimesi asju, mida naine tahaks mehelt küsida, on: «Miks?» Kuigi me ei saa kunagi kindlad olla selles, mis toimub teise inimese peas, on teadlased kindlaks teinud ühe üsna olulise põhjuse, mis ajendab mehi petma.

Kindlaid märke, et mees murrab su südame

Kui tutvud uue mehega ja hakkad mõtlema sellele, et temast võiks saada sinu järgmine kallim, siis pole sul ju tegelikult aimugi, kuidas see suhe võib hakata arenema. Sa oled armunud ja isegi, kui mehel on mõned vead, siis sa ei pööra neile tähelepanu.

Moodne naine: miks ma valetamist mehele iialgi andeks ei anna

Kuidagi on nii juhtunud, et kõik mehed, keda ma olen armastanud, on mind petnud. Kui nad ei ole pidanud kõrvalt teisi pruute, on nad mulle muude asjade kohta väga palju valetanud. Ka väikeste asjade kohta. Ka seda pean ma petmiseks, sest kui ma sind ei usalda, ei taha ma sind enda ellu.

Kümme viisi, kuidas sa rikud oma sekselu

Seks on absoluutselt tore meelelahutus, see tugevdab suhet, lõõgastab ning olgem ausad, see on lihtsalt ülimõnus. Keegi pole meist samas täiuslik armuke ning alati on asju, millele võib lisatähelepanu pöörata.

Naised tunnistavad, mida nad on suhte päästmiseks teinud

Suhtes on alati kaks poolt ja see, kui tugev või nõrk suhe on, sõltub mõlemast partnerist. Kui üks tunneb, et armastus on hääbumas, siis ei saa teine üksinda suhet elusana hoida.