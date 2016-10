Spordi kodus: milliseid vahendeid selleks vaja on?

Viis põhjust, miks on lastel oluline spordiga tegeleda

Lapsevanemad seisavad sageli silmitsi probleemiga, et nende lapsed ei veeda piisavalt aega õues mängides, vaid on naelutatud erinevate ekraanide ette. Regulaarne kehaline aktiivsus mängib kasvava organismi arengus aga väga suurt rolli – sportimine arendab lapse füüsilist, vaimset ning sotsiaalset heaolu. Kõik lapseeas õpitu ja kogetu mõjutab last suuresti ka tulevikus.

Psühholoog soovitab: hädavajalik asi, millele vanemad peavad tähelepanu pöörama

Kui koolid ja lasteaiad sügisel algavad, on vanemad tihtipeale väga närvis. Tuleb ju paika panna laste toomise ja viimise logistika, valida välja ja sobitada kokku huvitegevusi ja koolitunde, lisaks vanemate töögraafikut ja igasuguseid muid asju veel. Vastselt lasteaeda läinute vanemad peavad juba ette mõtlema, kuidas korraldada oma töölkäimist ja lapsehoidu siis, kui viirused lapsi kimbutama hakkavad – see on miski, millest pole pääsu. Sellises saginas on aga lausa hädavajalik leida aega ka paarisuhtele mõtlemiseks.

Märt Pius: sport aitas mul leida sõbrad kogu eluks

Näitleja Märt Piusi lapsepõlves oli olulisel kohal sport ja tema sõnul on just sportimine parim viis uusi tutvusi luua ning heade sõpradega ühiselt aega veeta. Just sel põhjusel kutsub Märt koos Valio Eesti ja Lastekaitse Liiduga kõiki peresid regulaarselt sportima, et pere kõige pisemad saaksid juba varases nooruses spordipisikuga nakatuda.

Viis nõuannet, kuidas kasvatada lapses spordiarmastust

Regulaarne sportimine on täisväärtusliku elu üks tähtsaim komponent mistahes vanuses, kuid just lapseeas luuakse eeldused selleks, et sportlikke eluviise osataks väärtustada kogu elu. Lisaks kehaliste võimete arendamisele aitab sport arendada ka lapse sotsiaalseid oskuseid. Kahtlemata on regulaarne spordiga tegelemine hea võimalus rikastada ka laste suhtlemisringi ja sisustada päev positiivse ajaviitega.

Kuidas mõjub trenn siis, kui tuju on nullis?

Kui meeleolu on ülev, võiks liigutada kas või mägesid, eks? Nii ka trennis – rõõmsa ja energiaküllasena ei pane tähelegi, kuhu need kilomeetrid nii ruttu kaovad. Kuidas aga mõjub trenn siis, kui tuju on nullis? Kas trenn teeb alati tuju paremaks?

Mari ja Kristjan leidsid armastuse jõusaalist

Mari Järv (25) jõudis mõned kuud MyFitnessi spordiklubis trennis käia, kuni leidis sealt oma elu armastuse.