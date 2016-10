Viis asja, mida saad teha kohe, et olla õnnelikum

Siin on mõned lihtsad vaimsed otsused, mida sa saad teha kohe praegu, et suurendada oma õnnetunnet, neid vahendab Huffington Post.

1. Mõtle, et maailm on sõbralik paik, mitte vaenulik

«Kõige olulisem otsus, mida teeme, on see, kas usume, et elame sõbralikus või vaenulikus universumis,» ütles Albert Einstein. Eksperdid ütlevad, et umbes 40 protsenti õnnelikkusest on meie kontrollida – see, kuidas elame ja käitume. Seetõttu on meie otsustada, kas elame õnnelikus maailmas või mitte.

2. Otsusta kohe, mis on need kolm asja, mille eest sa oled tänulik

Kirjuta üles kolm asja, mille eest oled tänulik. See lihtne tegevus võib alandada vererõhku, vähendada üksindustunnet ja aidata sul öösel paremini magada.

3. Otsusta, et sa oled enda vastu lahke

Otsusta praegu kohe, et sa lõpetad enda kohta negatiivsete asjade mõtlemise ja asendad need positiivsete mõtetega. Räägi endaga nii, nagu sa räägid oma sõbraga. Armastus iseenda vastu suurendab positiivseid emotsioone.

4. Otsusta kohe, et sa lõpetad õnnelikkuse poole pürgimise

Õnnelikkus tuleb tasakaalus elust, mitte sellest, et sa kogu aeg sunnid ennast naeratama ja üritad olla või saada õnnelikuks. Hakka tegema neid asju, mis päriselt teevad sind õnnelikuks, selle asemel, et ajada taga õnnetunnet.

5. Alusta puhtalt lehelt

Kõik inimesed on teinud midagi, mida nad kahetsevad. Mõtle läbi see, mis sind häirib või närib enda puhul ja seejärel andesta iseendale. Täitsa kindel, et sa tunned ennast kohe paremini.