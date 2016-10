Kümme toitu, mida iga naine võiks rohkem süüa

Nimetame PureWow abiga mõned toidud, mida just naised võiksid rohkem süüa.

Sibulad

Sibulad on väga tervislikud, neis on palju B- ja C-vitamiini ning nad on põletikuvastased . Naised peaksid sibulaid sööma sellepärast, et nad aitavad ennetada luude hõrenemist ehk osteoporoosi.

Punase pipra helbed

Esiteks on punase pipra helvestes A-vitamiini, teiseks stimuleerivad nad seedimist ja lisaks aitavad nad ohjeldada söögiisu ning takistada rasva ladestumist.

Lehtpeet

Lehtpeet on väga hea alternatiiv lehtkapsale. Seal on vähem kaloreid, aga samas sisaldab lehtpeet taimseid asteroide, mis aitavad hoida hormonaalset tasakaalu. See on suurepärane raua, kaltsiumi B-, C-, E- ja K-vitamiini allikas.

Brüsseli kapsas

Brüsseli kapsas aitab ennetada vähki, aga ainult siis, kui neid ei keedeta, sest sellisel juhul kaotavad nad oma vähivastase toime.

Kreeka pähklid

Kreeka pähklites on valku, kiudaineid ja omega-3 rasvhappeid, mis alandavad kolesterooli taset, parandavad aju tööd ja soodustavad kvaliteetset und. Mõned teadlased on väitnud, et kreeka pähklid vähendavad rinnavähi tekke võimalust.

Rosinad

Lisaks kiudainetele, rauale ja C-vitamiinile on rosinates energiat andvad süsivesikud ja erilised fütokemikaalid, mis aitavad võidelda hambakaariese vastu.

Kõrvitsaseemned

Sarnaselt šokolaadile on kõrvitsaseemnetes aminohappeid, mis on looduslikud meeleolu parandajad.

Hapud kirsid

Kirssides on palju antioksüdante ja nad aitavad võidelda mälu halvenemise, südamehaiguste, kõrge kolesterooli ja diabeedi vastu. Lisaks peaks kirsimahla joomine tagama parema une.

Mustikad

Mustikad on nagu hea kortsude vastane kreem, mis aitab võidelda vananemise ja mälu halvenemise vastu, lisaks parandavad nad motoorseid oskusi ja toimivad vererõhu alandajatena.

Roheline tee

See ei ole küll toit, aga roheline tee on imeline. Esiteks on seal palju antioksüdante, mis aitavad ajul paremini funktsioneerida, kiirendavad seedimist ja suurendavad rasvapõletust.