Kohutavad asjad vannitoas, mis tuleks kohe ära visata

Pooltühjad pappkarbid

Viska ära pooltühjad vatitikkude või tampoonide karbid ja asenda need kohe klaasist või keraamiliste kaussidega, mis on silmale palju meeldivamad vaadata.

Vanad kreemipotsikud

Ilmselt on kõigil naistel kodus pooltäis kreemituube, mis seisavad nii juba kuid või isegi aasta. Võta aega, et need ära visata või loobu vähemasti neist, mis on aegunud. Ülejäänud vii oma tuppa, kus on vähem niiskust.

Suvalised ravimid

Kindlasti on sul alles mõned tabletid näiteks antibiootikume või mõnda muud ravimit, mida sa lõpuni ei kasutanud. Sel juhul viska nad ära, sest nende toime ei ole enam sama ja uue haiguse korral peaksid niikuinii kõigepealt arstiga konsulteerima.

Roostes žiletid

Kas sa oled kunagi kuulnud sisse kasvanud karvadest? Nürid ja roostes žiletiterad on just sellised asjad, mis tekitavad nahaärritust nii et viska need ruttu minema.

Vanad meigitooted

Näiteks huulepulk, mille sa ostsid kaks aastat tagasi või jumestuskreem, mis tegelikult ei ole enam kasutuskõlblik – viska need ära. Heal juhul on vanade toodete koostis või värv pisut muutunud, aga halvemal juhul määrid sa baktereid üle kogu näo.

Kuivanud näopuhastussalvrätid

Ei ole mitte midagi hullemat, kui kuivanud meigieemaldussalvrätid, mis ei võta meiki maha ega puhasta su nahka.

Vanad hambaharjad

Neid saad kasutada näiteks kraanikausi või pliidi puhastamiseks, aga ära säilita vanu hambaharju niisama oma vannitoas.