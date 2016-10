Kohtumine vanematega: mida su mees loodab sinu kohta teada saada

Samuti ootame me kõik hingevärinal, et teada saada, mida meie vanemad partnerist arvavad, kuidas partner nendega läbi saab ja kuidas õhtu kujuneb. Et teada saada, mis mõtted käivad meestel enne tüdruksõbra vanematega kohtumist peast läbi, rääkis Verily seitsme kutiga. Selgus, et on kolm peamist asja, mida nad loodavad sinu kohta sinu vanematega kohtudes teada saada.

Kuidas sa nende juuresolekul käitud?

Me tunneme end oma lähedastega kõige vabamalt ning see pole suurem asi saladus. Ilmnevad meie hoiakud ja väärtused, pinnale hulbivad hinnatud mälestused. Selle külje sinust nägemine aitab mehel sind paremini mõista.

Milline su ema on?

Mehed usuvad, et naise emaga kohtumine on otsekui kiire ajareis tulevikku. Kuigi asjalikud mehed ei hinda inimesi pealiskaudselt vaid välimuse põhjal, vaatavad nad aga paratamatult, millised on su pere sarnased jooned. Samuti on meeste jaoks oluline, et nad saaksid hästi läbi sinu isaga ning ei põrkuks olulistes küsimustes.

Kas su perekonnadünaamika on terve ja toetav?

Mehed tahavad sinu vanematega kohtudes tunnetada, et nad on teretulnud ning et terve sinupoolne pere on teie suhte osas toetav. Kui su pere on armastusväärne, võib see panna teda sind veelgi enam armastama. Kui aga perekonnas on pingeid ja tülisid, on see ju lõppeks rist, mida peate te tulevikus paarina siiski ühiselt kandma ning see on mehe jaoks oluline informatsioon. Ka aitab see tal sind paremini mõista ning olla su murede suhtes toetavam.