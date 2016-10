Tosin põhjust, miks sa inimestele ei meeldi

Business Insider on reastanud huvitavamad põhjused, miks sa teistele meele järele ei ole.

1. Sa jagad Facebookis liiga palju pilte. Sulle võib tunduda oluline jagada järjepanu oma lõunasöögi, õhtuse peo ning hommikuse padjanäo pilte ühes, kuid uuringud on näidanud, et selline käitumine õgvendab su päriselusuhete alustalasid. Põhjuseks on see, et peale su kõige lähedasemate inimeste on teiste jaoks pildilasu lihtsalt igav. Peamiselt aga selgus uuringust, et sõpradele ei meeldi, kui jagad liiga palju pilte sugulastest ning sugulastele ei meeldi, kui jagad liialt fotosid sõpradest.

2. Sul on liiga palju või liiga vähe Facebooki-sõpru. Ühe uuringu raames paluti osalejatel vaadelda erinevaid profiile ning anda hinnanguid selle inimese meeldivusele. Tulemused näitasid, et parim sõprade arv on 300. Kui sul sõpru rohkem, jätab see mulje, et elad liialt Facebookis ning oled tähelepanujanus. Samas tasub tähele panna, et ka uuringus osalenute keskmine sõprade arv oli 300 ja uuring korraldati aastal 2008. Teadlased tõdevad, et vabalt võib see tähendada, et kui vaatlejate keskmine sõprade arv on 1000, siis tunduvad ka sama hulga sõpradega profiilid meeldivad.

3. Varases suhtefaasis millestki väga isiklikust rääkimine. Üldiselt tunnevad inimesed teineteisega lähedust, kui on kursis isikliku hingeeluga. See on parim viis, kuidas täiskasvanuna sõprussuhteid luua. Aga psühholoogide sõnul ei tasu liiga varajases suhtefaasis väga isiklikke asju siiski jagada, see jätab sinust meeleheitel inimese mulje. Võti on olla isiklik liiga isiklikuks minemata.

4. Kelleltki küsimuste küsimine ja endast mitte rääkimine. Isiklike suhete loomine on kahesuunaline tee – te mõlemad peate panustama ning endast midagi jagama. Kui sa ainult uurid-puurid ja ise jääd napisõnaliseks, meeldid sa inimestele vähem.

5. Sa postitad ülilähedalt tehtud profiilipildi. Näod, mis on tehtud umbes 45 sentimeetri kauguselt, tunduvad vähem usaldusväärsed, vähem meeldivad ja vähem kompetentsed kui näod, mis on tehtud 135 sentimeetri kauguselt.

6. Sa peidad oma tundeid. Uuringud viitavad, et oma tõeliste emotsioonide näitamine on parem kui nende varjul hoidmine. See on ilmselt seotud vastastikku panustamise ideega – inimesed tunnevad tõmmet nende suunas, kes näitavad, et tahavad ka endast midagi vastu anda.

7. Sa oled liiga kena. Võiks ehk arvata, et altruistlik käitumine võidab inimeste südameid, kuid see pole nii. On okei, kui sa vahel ütled ei ega ole see inimene, kes alati end vabatahtlikult kõigeks välja pakub. Inimestele ei meeldi tunda end sinu kõrval kehvemana.

8. Võltsvagatsemine või tagasihoidlikult eputamine. Ingliskeelne sõna humblebrag võtab selle käitumise hästi kokku: see on enesekriitika vormi valatud enesekiitus. Tuli välja, et tööotsijad, kes oma suurima nõrkusena tegelikult kiitust noriva vastuse andsid (tavaliselt nimetades oma suurimaks nõrkuseks liigset perfektsionismi), ei olnud potentsiaalse tööandja silmis eriti meeldivad. Palju parema mulje jätsid need, kes olid ausad (näiteks tunnistades, et nad ei suuda alati oma aega kõige paremini organiseerida).

9. Sa oled liialt närviline. Uuringud näitavad, et su närviline higistamine võib saata alateadlikke signaale, mille tõttu inimesed sind ebameeldivaks peavad.

10. Sul pole huumorimeelt. Kui sa tahad töökeskkonnas leida uusi sõpru, on targem püüda asju lõdvemalt võtta. Üks Hiinas tehtud uuring näitas, et kolleegid hindasid vähem neid, kes töökeskkonnas alati väga «moraalselt keskendunud» olid, kuna see näikse viitavat nende vähesele huumorimeelele.

11. Sa ei naerata. Vahel võib olla raske näol keep smiling’ut hoida, kuid uuringud on näidanud, et naeratavaid inimesi peetakse pärast esmakohtumist paremini meeles ning nad meeldivad inimestele rohkem.

12. Sa käitud, nagu ei meeldiks sulle keegi. Kui me arvame, et meeldime kellelegi, hakkab see inimene meilegi meeldima. Seda on tõestanud psühholoogilised uuringud, seega – kui sa tahad, et sinust hoolitakse, näita ka ise välja hoolimist!