Kuus geniaalset sotsiaalmeedianippi, mis teevad sinust Instagrami-staari

Kuidas aga olla kindel, et sa teed kõik ise selleks, et Instagrami miljonite kasutajate hulgas silma paista? Ilu- ja elustiiliblogi The Lipstick Giraffe autor Kachet annab head nõu, kuidas Instagrami maksimaalselt ära kasutada.

1. Ära kasuta Instagrami fotode tegemiseks. Mõne jaoks on see elementaarne, kuid paljud siiski teevad seda viga. Kasuta fotode tegemiseks kaameraks, nii on sul rohkem võimalusi pilti redigeerida.

2. Mõtle valgusele. Hea valgusega fotod on Instagramis eluliselt olulised ning kuigi on küllalt äppe, mis sind selles aitavad, on alati hea, kui asud töötlema fotot, mis juba on hea. Siseruumides pilte tehes liigu aknale lähemale ning öisel ajal ära karda eredaid valgusteid. Kui valgusega pole kiita, katsu kasutada heledat tausta (kasvõi valget A4 paberit).

3. Õpi ära selfide tegemine. Pole vahet, kas sa püüad pildile uut kaelakeed või emotsiooni, selfide tegemisel on kõige olulisem, et sa suudaksid enda parimaid külgi kõige paremini edasi anda. Kuigi uuemad nutifonid kasutavad ekraani «välguna», pole see siiski piisav, et kvaliteetselt valgustada. Seetõttu püüa kasutada siiski tagumist kaamerat pildi tegemiseks. Enda riietusest pildi tegemiseks võta kasutusele selfipulk, ära siruta oma kätt määratutesse kaugustesse. Kui sa oled selfipulgavastane, siis kasuta pildi klõpsamiseks kõrvaklappe – seadista telefon nii, et volüüminuppu vajutades saad pilti teha.

4. Tõmba alla kõik äpid ja vali oma lemmikud. On küllalt äppe, millega saab pilte palju paremini töödelda kui Instagram seda võimaldab. Tõmba need kõik alla, katseta läbi ning vali siis oma lemmikud. Viska pilk peale ka Arteris välja toodud fotofiltritele!

5. Liitu vestlusega. Kui sa tahad, et rohkem inimesi su pilte näeks, kasuta julgelt teemaviiteid ehk hashtag’e. Selleks peab muidugi su profiil avalik olema. Otsi pilte, mis sind kõnetavad, laigi neid ja jäta kommentaare. Kui sa oled väikeettevõtja või blogija, aitab see leida uusi jälgijaid ja kontakte.