Eksperdid soovitavad: nii hoiad ära hällisurma

Kui vähegi võimalik, võiksid beebid magada suisa esimese eluaasta oma vanemate toas, soovitavad American Academy of Pediatrics spetsialistid. Samas hoiatatakse, et imikud ei tohiks vanematega voodit jagada, kuna see jällegi suurendab imikute äkksurma riski. Kõige turvalisem on titel magada mittepehmel madratsil ning voodis ei tohiks olla ka tekke ega patju, vahendab AOL.

Samas toas magamine vähendab äkksurma riski kuni 50 protsenti, ütles dr Lori Feldman-Winter, kes on värskete juhiste üks autoritest. «Voodi jagamine on potentsiaalselt ohtlik ning seda eriti alla nelja kuu vanuste beebide ja vastsündinute puhul,» rõhutab Feldman-Winter.

Uued juhised rõhutavad ka nahk-naha kontakti tähtsust, mis samuti aitab kaasa hällisurma ära hoidmisele. Samuti on soodne rinnaga toitmine, kuid emad ei tohiks siiski imetada läbi une voodis olles.

Imikute äkksurma sündroom SIDS on viimastel aastakümnetel drastiliselt vähenenud, kuna lastearstid julgustavad värskeid vanemaid beebisid seljale, mitte kõhule magama panema. Samas on tegemist jätkuvalt suurima surmapõhjusega, tänu millele kaotavad ainuüksi USAs aastas elu 3500 imikut. «Enamik magamisega seotud surmadest juhtuvad, kui beebid magavad kõhuli, pehmete voodikatete vahel või kui nad jagavad voodit vanematega,» ütleb dr Fern Hauck, kes on Virginia ülikooli pediaatriaspetsialist.

Seetõttu on väga oluline, et kõik vanemad teaksid: imikud peavad alati magama selili, tugeval madratsil, ilma tekkide-patjadeta ema voodi lähistel. Kõik need sammud tagavad beebile parema hingamise.