Eesti õukonnapulmad: kuus meeldejäävaimat poliitpulma lähiajaloost

Poliitpulm võib olla väga kaval suhtekorralduslik võte või sellena vähemalt mõjuda, isegi kui see nii polegi mõeldud. Ühtäkki meenub rahvale, et ülikonnastatud-lipsustatud asjapulgad on ju tegelikult inimesed! Ning mis oleks parem, kui hetkeks unustada erakondlik kuuluvus ning õhata kaasa ilusale kleidile, vahvale peole ning tõsiasjale, et armastus pole maailmast otsa saanud.

Toomas Hendrik ja Ieva Ilves oma pulmapäeval, 6. jaanuaril 2016 / Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

1. Toomas Hendrik ja Ieva Ilves laulatati selle aasta 6. jaanuaril Halliste kirikus. President alustas uut aastat eriti agaralt ning võttis naiseks Ieva Kupce, kellel oli pidulikul puhul seljas valge pruutkleit. Presidendi kodumaakonnas toimunud tseremooniat uudistas nii külarahvas kui reporterid, kinni peeti ka pruutpaari auto, et nad pulmamänge mängida saaksid.

2. Heimar Lenk ja Helle Virt-Lenk abiellusid 2015. aasta juunikuus. Muidu rõõmsa poissmehena tuntud Heimar kaotas südame Hellele ning pulmad peeti Otepää kirikus. Pidu peeti maha Põlvas, vaid paarikümne lähedasema kaaslase seltsis. «Olgem ka kõrges eas avatud armuma ja armastama ning oma tundeid avatud südamega väljendama ning kaua kestnud ja ilusad armulood ka ametlikult registreerima,» julgustas mees kõiki ajakirjanduse vahendusel pärast pulmitamist.

Jevgeni ja Triinu Ossinovski / LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

3. Jevgeni ja Triinu Ossinovski abiellusid juulikuus 2014. Praegune tervise- ja tööminister kohtus oma tulevase abikaasaga juba gümnaasiumipäevil, elutee viis nad taas kokku ülikoolis. Pulmapeo organiseerinud Triinu kuu ajaga sisuliselt üksi, paarist sai abielupaar ühes kaunilt dekoreeritud lagunenud küünis, pidu aga peeti Kõue mõisas. «Usun, et see pulm pretendeerib inimkonna ajaloo parima pulma tiitlile,» ütles Jevgeni hiljuti ajakirjas Pere ja Kodu.

Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus oma pulmapäeval, 10. augustil 2012 / Teet Malsroos / Õhtuleht / Scanpix

4. Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus abiellusid augustis 2012. Hingematvalt kaunis pruut Keit saabus Jaani kirikusse laulatusele valges kaarikus, Rain aga kimas kohale elektriautoga, jõudes napilt viis minutit enne naist. Tseremoonia algas Helen Adamsoni laulu «Kas tead» saatel ning toonase keskkonnaministri tähtsal päeval olid kohal vaat et kõik olulised tegelased Eesti võimuladvikust.

Maarika Tuus-Laul ja Uuno Laul / Arno Saar / Õhtuleht / Scanpix

5. Maarika Tuus-Laul ja Uuno Laul abiellusid juunikuus 2011 – paistab, et juunikuu on nende peres eriline, abiellus ju Maarika vend Heimargi just sel ajal. Ka Maarika astus lauljast armastatu Uunoga altari ette just Otepääl, kuid lähedaste eest hoiti asja saladuses. Sõbrad kutsuti lihtsalt suvisele peole, kohaletulnud said aga suure üllatuse osaliseks, kui hoopis pulmapeole sattusid. Mesinädalad veetsid nad Eestis.

Vilja ja Taimo Toomast pulmapäeval, 30. juulil 2010 / Mati Hiis / Õhtuleht / Scanpix

6. Vilja Toomast ja Taimo Toomast abiellusid juuli lõpus 2010. Tseremoonia toimus Rohuneemes ning pidu peeti ilusal suveõhtul õues. Õhtujuht oli Mart Sander ning ka selles pulmas võis näha Eesti tuntud tegelasi, kes kõik head abieluõnne soovima tulid. Viis aastat jõudis naine pärast pulmi kanda Savisaar-Toomasti nime, kuid nüüd on tema perekonnanimeks vaid Toomast.