Tallinlaste armastatud Gertrud Elisabeth Mara – laulja, kellele Goethe pühendas luuletuse

N Liidu esimene proua Jekaterina Kalinina – Eesti töölisneiust bolševistliku Kremli võimuladvikusse

Ilmselt ei ole palju neid, kes mäletaksid, kes oli Mihhail Kalinin. Võib-olla meenub temanimeline tänav ja linnarajoon Tallinnas või tuleb tuttav ette linnanimi Kaliningrad. Meeldetuletuseks – ta oli Kesktäitevkomitee ja hiljem NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi esimees aastail 1919-1946. Seega formaalselt NLi riigipea, kuigi tegelik võim kuulus loomulikult Leninile ja Stalinile. Enne seda töötas ta lühikest aega Tallinnas Volta tehases metallitöölisena ja abiellus eestlanna Jekaterina Lorbergiga.

Kuidas Raadi mõisapreili ilu tõi Puškinile huku

Praegu köidab tähelepanu sõnapaar Raadi Eesti Rahvusmuuseum, kuid sadu aastaid tagasi aga kuulusid kokku sõnad Raadi ja Liphartid. Kes poleks siis tol ajal teadnud seda rikast, kuulsat ja kunstilembest suguvõsa? Aga vähesed teadsid, et see suguvõsa varjas ka kiivalt oma saladust, mille tõi neile imekaunis Raadi mõisapreili Euphrosine Ulrika, kes häbistas oma kuulsat suguvõsa ja kelle kergekäelised otsused mõjutasid traagiliselt mitte ainult tema enda saatust, vaid ka järeltulevaid põlvi.

Lydia Koidula tütar Anna Michelson isamaa-armastusse ei uskunud: eesti keele aukohale seadmine on ebameeldiv šovinism

«Ei tähenda midagi, kes olid su vanemad, tähtis on ainult, missuguses õhkkonnas ja missuguse rahva hulgas sa oled kasvanud ja kujunenud. See on määrav.» Nii ütles Lydia Koidula tütar Anna Michelson ja lisas, et ta ei suuda mõista isamaa-armastust ja kiindumust oma rahvusse ja kodumaa külge. Tema arvates isamaa-armastus on lapsele kätkist alates külge poogitud tunded ja harjumused. Seetõttu olevat ka nii, et oma kodumaalt lahkudes tuntavat võõrsil esialgu igavust ja igatsust kodumaa järele, kuid hiljem harjuvat inimene selle kohaga ja riigiga, kus ta elutseb, ja nii tuhmuvat ka isamaa-armastus ja igatsus oma sünnimaa järele.

Üks esimesi Eesti naisfotograafe Evi Lemberg: «Olen eestlaseks jäänud igal maal, kus olen elanud»

Evi Lembergi saamisel üheks esimeseks naispiltnikuks mängis suurt rolli sattumine õigel ajal õigesse seltskonda. Muidugi ei puudunud tal ka loomulik andekus ja huvi asja vastu.

Vägev naine Eesti legendidest: kes oli Suure Tõllu Piret?

Mandril liiguvad legendid, et varsti on tulemas Tõll ja Piret – suured, tugevad ja jaksavad palju inimesi üle mere kanda. Näinud pole neid küll keegi ja millal nad tulevad, seda ka rahvasuu ei tea öelda, aga selles legendi võlu ju peitubki. Saaremaal on ka aastasadu liikunud legendid Tõllust ja Piretist. Neid olevat kunagi nähtud. Nad olnud ka suured ja tugevad ja teinud palju head. Neid legende on ka kirja pandud.

Die Meyendorff – maailma tuntuim Tallinnas sündinud filmitäht

Mart Sander on kirjutanud, et Irene von Meyendorff on ilmselt maailma kõige tuntum Tallinnas sündinud filmitäht. Kui ta oli väike tüdruk, emigreerus Meyendorffide-Uxküllide pere Saksamaale ning Irenest sai kolmekümnendate lõpul üks hinnatumaid ja kaunemaid saksa näitlejannasid, kes ei teinud kunagi saladust, et natsionaalsotsialism on talle võõras, ning kes suutis isegi tema ilust pimestatud Goebbelsi lähenemiskatsed tagasi lükata.

Eesti esimese naistaksojuhi kummalised seiklused 1920ndate Tallinnas

Pärast Vabadussõda polnud Tallinnas üldse taksosid. Olid küll üüriautod, kuid sõit nendega tuli kallis ja selle tõttu jäi voorimees ikkagi kättesaadavamaks. Kuid majandusliku õitsengu tulles 1924-26 toodi järelmaksuga sisse rohkel arvul igasuguseid masinaid, mis rakendati üüriautodena tööle. Väljavaated tulevikku lubasid teha võlgu ja nii tekkis taksopark. Kes olid aga esimesed eesti naised taksoroolis?

Traagiline Romeo ja Julia lugu Tartumaalt: õetapp ja uputatud mõisapreili Barbara

Lugu seisusekohatu armusuhte eest oma vendade poolt jääauku uputatud mõisapreilist Barbara von Tiesenhausenist on üks väheseid legende, mis meie kirjanduses jõuliselt on edasi elanud. Barbara von Tiesenhauseni ja Franz Bonniuse traagiline lugu lõi XVI sajandi Liivimaal omajagu laineid, see oli midagi erakordset.

Maria Loorberg: nais-Kalev, kes tõstis hammastega mehi

Olümpiamängude valguses on hea heita pilku sellele, milline oli naiste jaoks spordimaailm sada aastat tagasi. Teadaolevalt esimene olümpiamedal tuli Eestile Stockholmis 1912. aastal raskejõustikust – maadlusest, kus hõbeda võitis Martin Klein. Ning tänu sellistele meestele nagu Aleksander Aberg, Georg Lurich ja Georg Hackenschmidt oli raskejõustik väga populaarne ka naiste hulgas. Kuid väljund sellega tegelemisel võib meile tunduda rohkem meelelahutusena.

Meie oma täht Hollywoodis Miliza Korjus: «Kui Eesti ei vajanud mind, siis mina ei vaja Eestit!»

Saaremaa ooperipäevade jätkuks oleks paslik meenutada ka ühte ooperiajaloo väljapaistvamat koloratuursopranit Miliza Korjust, kes on oma päritolult seotud ka Eestiga. 1938. aastal valminud valsikuningas Johann Straussi elu käsitlev film «Suur valss» («The Great Waltz») tegi ta kuulsaks üle maailma.

Lendur huulepulgaga: unustatud Eesti esimese naislenduri värvikad seiklused üle ilma

Eesti esimesel naislenduril Elvy Kalepil oli tormiline elu. Tema isiksus oli seejuures särav ja väga köitev. Vahva naise kreedoks oli: elu tuleb võtta suure lusikaga.

Briti välisminister Boris Johnsoni vaarema Zelmira kurvast saatusest Eestimaal

Värske Suurbritannia välisminister ja Brexiti eestvedaja Boris Johnsoni vaarema, printsess Braunschweig-Wolfenbüttel ei olnud lihtne naine – tema elusaatus oli kirju ning see tõi teda ka Eestimaale. Naist saatsid mitmed skandaalid ning senini sosistatakse, et tema vaim kummitavat Kullamaa kiriku kandis. Jah, siinsamas Eestimaal!