Pärnu Kohvikute Nädala külaliste lemmikud olid mereannid ja kama magustoit

Kohvikute nädala külalistelt saadud tagasiside põhjal selgusid külaliste lemmikroad. Parimaks eelroaks hindasid külalised MUM Cafe mereannihautist. MUM Cafe perenaise Maarit Kõrgekivi sõnul tuli kokkadel sel perioodil mreande valmistada enam kui 1200 korral. «Olime üllatunud, et külaliste huvi nii suur oli ja enamus lauad olid kohvikute nädala perioodiks broneeritud. Külaliste soovil on mereandidel meie menüüs tähtis roll ka peale kohvikute nädalat,» lisas Kõrgekivi.

Külaliste hinnangul oli kohvikute nädalal serveeritud parim dessert Mon Ami kama posset. Mon Ami perenaise Liis Leismanni sõnul oli nende sooviks leida menüüd koostades retsept, mis aitaks rahvuslikku toiduainet kamajahu uues põnevas võtmes esile tuua. «Meil on hea meel et külalised meie magusroa nii hästi vastu võtsid,» kinnitas Leismann.

Mon Ami kama posset / Pärnu Kohvikute Nädal

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnul õnnestus kohvikute nädal igati. «Hea meel oli näha, et kohvikud olid oktoobrikuus külalistest pungil ja vaba lauda ilma ette broneerimata raske saada. Pärnus algatatud teemanädalad on heaks võimaluseks nii pärnakate kodudest väljameelitamiseks, kui ka suurepäraseks põhjuseks suvepealinna külastamiseks väljapool hooaega,» nentis Aavik. Paljud linnakülalised kinnitasid, et sõitsid pealinnast spetsiaalselt kohvikute nädalale kohale ja on tänulikud idee algatamise eest. «Külaliste hinnangul on kohvikute nädal tore traditsioon. Leiti, et kampaania periood võiks olla veelgi pikem, kuna selle ajaga ei jõuta kõiki huvipakkuvaid kohvikuid külastada. Samuti tegid külalised ettepaneku korraldada Pärnu Kohvikute Nädalat mitmel korral aastas,» jätkas Aavik.

Kohvikute nädala küsitlusel osales ligi 3000 külastajat. Tagasiside saamiseks kasutati andmete analüüsimisel kaalutud keskmise meetodit. Pärnu Kohvikute Nädal toimus 1.-9. oktoobril 2016, eesmärgiga tutvustada Pärnu kohvikuid nii pärnakatele kui ka linnakülalistele ning suurendada kohvikute külastamist madalhooajal. Osalevad kohvikud pakkusid kampaanianädalal salatist, desserdist ja tassist teest või kohvist koosnevat einet hinnaga 7 eurot. Kohvikute nädal viidi ellu koostöös ettevõtjate ja Pärnu Linnavalitsusega.