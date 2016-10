Naine pidas rasedust ekslikult neerukivideks

Stephanie Jaegers otsustas suure kõhuvalu tõttu haiglasse pöörduda, vahendab Huffington Post. Ta arvas, et valu põhjustavad neerukivid, aga arstid ütlesid, et ta on 38 nädalat rase ja hakkab ilmselt kohe sünnitama. «Seda on võimatu kommenteerida, kui palju saab selle lühikese ajaga mõelda ja tunda, kui sulle öeldakse, et sa saad kolmekümne minuti pärast isaks,» ütles Stephanie mees Michael.

Paari üllatuseks sündiski laps umbes kell neli öösel Piedmont Henry haiglas Stockbridge’is. Neilt on palju küsitud, kuidas on see võimalik, et naine ei teadnud, et ta on rase ja Michael selgitas seda Facsebookis järgmiselt:

Stephaniel diagnoositi mõni aeg tagasi premenopaus, mis selgitab hormoonide tasakaalutust, mida seostatakse rasedusega. Beebi istus ema kõhus tagumiku peal, mistõttu ta ei saanud liigutada, et anda naisele märku ning oma asendi tõttu ei olnud naise kõht väljaulatuv. Kõige veidram on see, et naisel oli terve raseduse vältel menstruatsioon, mis on harv juhus. Viimaks murdis Stephanie natuke aega tagasi oma hüppeliigese, mistõttu oli ta paar nädalat kodus peaaegu liikumatu. Kõik see kokku välistas raseduse võimaluse meie peades.

Õnneks on paaril juba kolm last olemas, mis tähendab, et vähemalt ei saanud nad üleöö vanemateks ning neil on olemas varuriided, mida väikesele beebile selga panna.