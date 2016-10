Lihtsad viisid, kuidas suhtesse romantikat tuua

Siin on viis lihtsat, kuid geniaalset nõuannet, mis aitavad igasse suhtesse särtsu juurde anda. «Armastuse leidmine, üksteisega sideme tundmine ning heas suhtes olemine on meie kõigi eesmärk ja elus edasiviiv jõud,» ütleb dr John H. Sklare Lifescriptis.

1. Tee tema heaks midagi erilist. Kui su kallim ei tunne, et ta pole sinu jaoks maailma kõige erilisem inimene, on aeg seda muuta. See on hea suhte üks alustalasid: tema õnn on sinu üks prioriteete (ja vastupidi).

2. Tee midagi ootamatut. On vähe asju, mis näitavad sinu tingimusteta armastust, kui igapäevased väikesed üllatused. On raske anda konkreetseid juhiseid, sest iga suhe on erinev – tegemist võib olla millegagi, mille eest peab raha välja käima (näiteks nädalalõpp spaas), aga see võib olla ka midagi, mis on tasuta (näiteks teleka kinni panemine ning kaisus teineteisega rääkimine).

3. Ole tema inimene. Raskused on osa elust. Suhtes võivad raskused teid üksteisest eemale tõugata – aga võib juhtuda ka vastupidi. Kõik oleneb sellest, kuidas te probleemidega hakkama otsustate saada. Võta enda eesmärgiks olla see inimene, kelle poole su kallim saab alati muredega pöörduda, see on liim, mis teid koos hoiab. Pole midagi hullemat, kui tunda end kellegi kõrval üksikuna.

4. Lõbutsege koos. Tundub lihtsana, kuid tegelikult on tegemist ühe laialt levinud probleemiga. Te peate niigi koos tegema palju tõsiseid ja igavaid asju, planeerige oma päevakavasse ka meelelahutust!

5. Veetke aega koos õnnelike paaridega. On hea veeta aega ka koos teiste paaridega, kes teineteist armastavad ja austavad. See mõjub ka teile hästi.