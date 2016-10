Neli talvist meigiviga, mida vältida

Igaüks ei ole meikimises osavnäpp – õigete tehnikate omandamine võtab aega, mida me kõik ei peagi mõttekaks kulutada. On aga paar lihtsat asja, mida me saame ära teha, et meik püsiks näol kauem veatuna. News.com.au vahendusel annab nõu L’Oreal Paris’ meigidirektor Tobi Henney.

1. Valmista nahk ette. Henney sõnul on see esimene, kõige olulisem samm, mis sageli aga tähelepanuta jäetakse. Ta soovitab kasutada mitsellaarvett ja primer’it, neile aga eelnegu korralik koorimine ja niisutamine. «Käi näohoolduses, lase oma kulmud korda teha, nii et kui käes on meikimisaeg, on sul eeltöö tehtud,» soovitab spetsialist.

2. Vaheta välja suvine jumestuskreem. Talvel on nahk heledam, seega peaks ka su jumestuskreem sellele vastama. Et teada saada, milline on kõige õigem toon, vali see oma dekolteepiirkonna järgi.

3. Ära unusta huuli. Kõige lihtsam viis jätta peol endast unustamatu mulje on rõhutada huuli. Järgi Toby nõuannet ning ära unusta huulepliiatsit – sellega enne kogu huult täites püsib ka huulevärv kauem.

4. Väldi läikivat nahka. Kuna tänapäeval välguvad nutitelefonide kaamerad igast suunast, tasub olla hoolas ning vältida läikivat nahka. T-tsoon, mis kõige kergemini läigatama kipub, tasub katta puudriga.