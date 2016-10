Kuidas ämmaga hästi läbi saada?

Ära proovi temalt poega ära võtta. Nüüd on su mehe elus kaks olulist naist, kelle vahel peab ta oma aega jagama. Veendu, et tal oleks aega oma ema jaoks, vahendab Female First.

Veeda oma ämmaga aega. Vii ta kohvile või poodidesse ja proovi temaga hästi läbi saada.

Mõtle oma ämmast nagu ta oleks su kasuema. Kui sa ei saa mingil põhjusel oma emaga ühendust, siis pöördu oma ämma poole, ka tema võib sulle väärt nõua anda.

Kuula teda. Ta teab su meest kauem kui sina. Kui on üldse keegi veel, kes teab, kuidas su mehega hakkama saada, siis on see su ämm.

Ära pane pahaks, kui su mees veedab temaga koos aega. Kui sul mehel on tarvis iga nädal oma ema näha, siis ära pane seda pahaks.

Näita ja räägi oma ämmale, kuidas sa ennast tunned. Kallista teda ja räägi talle, kuidas sa ennast tunned. Mida ausam sa oled, seda vähem su ämm teie suhte pärast muretseb.

Jää iseendaks. Proovi olla aus, aga katsu mitte oma ämma mehe kuuldes sõimata. Ütle, mis sul öelda on, aga tee seda viisakalt ja austa oma mehe ema.

Kiida oma meest. Su ämmal on kindlasti hea meel kuulda, et ta poeg teeb sind õnnelikuks.

Ole lahke kogu oma mehe perekonna vastu. Ole viisakas ja ära tekita perekondlikel koosviibimistel probleeme või pingeid isegi, kui sa alati ei nõustu kõigega, mis nad räägivad.

Ütle oma ämmale, et sa armastad tema poega. Su ämm tahab teada, et sa armastad tema poega ja te olete üks tiim.