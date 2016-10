Dieedireeglid, mida võib murda

Dieedist kinnipidamine on üsna raske ja tegelikult võib range dieet mõjuda hoopis halvasti su kehale, vahendab Fitness Magazine. Kõik ei ole mustvalge ehk keelatud ja lubatud ning selle suhtumisega ei pruugi sa saavutada edu. Loe, miks peaksid murdma neid toitumisreegleid ja ole valmis kilosid kaotama.

Reegel: Hoia eemale punasest lihast, et vähendada kalorite hulka

Tegelikult ei juhtu midagi halba, kui sa endale aeg-ajalt hamburgerit lubad. Valku on raskem seedida ja see hoiab su kõhu kauem täis. Londoni teadlased tegid kindlaks, et punase liha söömine vähendab isusid ja takistab rasva ladestumist. Punast liha ei soovitata süüa rohkem kaks mängukaardi suurust tükki päevas.

Reegel: Ära söö õhtuti

Kehal ei ole vahet, mis kell sa sööd. Kui sa ikkagi teed pärast tööd trenni ja jõuad õhtul koju, siis on loomulik, et sa tahad süüa ja peadki sööma. Ära hoia oma keha näljas. Kõige targem on oma söögikorrad ette planeerida, siis sa tead, kuidas koguseid arvestada.

Reegel: Ära allu isudele

Psühholoogiliselt on meil alati soov süüa või üldse teha neid asju, mis on keelatud. Anna pigem mõõdukalt oma isudele järele. Oletame, et sa tahaksid väga šokolaadi süüa, aga otsustad endaga võidelda ja haarad hoopis õuna järele, aga see ei rahulda sind tõenäoliselt. Seejärel võtad juba jogurtit ja veel midagi muud ning kokkuvõttes sööd palju rohkem kaloreid, kui kaks tükki šokolaadi. Teiseks, kui sul parajasti kodus šokolaadi ei ole, siis sa peaksid minema poodi seda tooma ja jalutamise käigus põletad sa paari tükki šokolaadi ära või see tundub liiga suur vaev ning sa pigem loobud sellest üldse.

Reegel: Leib on sinu vaenlane

Täisteraleib on sinu liitlane mitte vaenlane. Sai ja valge pasta on pigem sinu vaenlased, sest nad ei täida kõhtu ja sa oled varsti jälle näljane. Samas on nii, et inimese keha vajab süsivesikuid ja kõige lihtsam on haarata näiteks saiakese järele, aga täisteraleib on palju tervislikum lahendus.

Reegel: Väldi rasvu iga hinna eest

Inimese keha vajab häid rasvu nagu omega-3 rasvhappeid, mida leidub kalas, pähklites, seemnetes ja oliiviõlis. Tõeliselt halvad rasvad on krõpsudes, praetud toitudes, võis ja teistes rasvastes toitudes, mida võiks tõepoolest vältida.