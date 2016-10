Viis harjumust, mis kahjustavad su viljakust

Verily Magazine loetleb viis harjumust, mis võivad varjatult tuua sulle kasu asemel kahju. Seega – kui sul parasjagu südames põksub lapsesoov ning püüad rasestuda, siis saad protsessile omalt poolt kaasa aidata!

1. Hilisõhtune arvutiaeg. Uuringud on näidanud, et kui sa jamad oma kehakellaga (näiteks kasutades helendavaid ekraane siis, kui väljas on pime), mõjutab see otseselt su viljakust. Pimedal ajal toodab aju melatoniini, hormooni, mis reguleerib und. Samuti kaitseb sama hormoon munarakke vabade radikaalide rünnaku eest. On leitud ka seoseid melatoniini rasedusaegse defitsiidi ja teatud hilisemate arenguhäirete vahel.

2. Hommikusöögist loobumine. Üks uuring näitas, et naised, kes sõid tugeva õhtusöögi asemel pigem tugeva hommikusöögi, olid poole fertiilsemad.

3. Hambaarsti vältimine. Uuringud on tõestanud, et igemehaiguste käes kannatavad naised peavad kaks kuud kauem rasestumist ootama kui tervete suudega naised. Lisaks on igemehaigused seotud paljude teiste tervisehäiretega.

4. Rasvase söögi vältimine. Uuring, millest on kirjutatud ka raamat («The Fertility Diet»), jõudis järeldusele, et mida rohkem on naise menüüs madala rasvasisaldusega piimatooteid, seda raskem on tal rasedaks jääda.

5. Sa unustad vitamiine võtta. Sama uuring leidis, et naised, kes võtsid foolhapet sisaldavaid vitamiine, rasestusid palju kergemini kui naised, kes vitamiinid unustasid.