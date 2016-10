Maailma kauneim pruut: 86-aastane Millie leidis õnne

Hello Giggles kirjutab, et Millie armulugu on üks südantsoojendavamaid romansse ajaloos. Ta abiellus oma abikaasa Haroldiga 16. oktoobril – kuuskümmend aastat pärast seda, kui nad esimest korda kohtusid. Nad tegid lõpuks oma liidu ametlikuks, kui Millie esimene abikaasa pärast 41 kooseluaastat hinge heitis.

Harold oli ka Millie esimeses pulmas ning nende sõprus soojenes hiljaaegu üles. Nad tõestasid ka, et armastus püsib ka rasketel aegadel – enne altari ette jõudmist pidi Harold paranema raskest haigusest. Tseremoonial New Jerseys olid kohal paari lapsed ja lapselapsed, ühtekokku 200 inimest rõõmustas Millie ja Haroldiga üheskoos.

Millie disainis selle glamuurse lilla pruutkleidi ise. Perekonnasõber postitas pildi temast Facebooki ning see levis kulutulena. Praeguseks on seda jagatud üle 5200 korra ning üle 16 000 inimese on väljendanud oma heakskiitu.