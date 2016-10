Seitse nõuannet, kuidas paremini magada

Kui halb on pesemata hammastega magama jäämine?

Suurem osa meist peseb hambaid peamiselt selleks, et vältida hambaaukude teket. Särav naeratus ja värske hingeõhk on selle meeldiv kõrvaltoime. Vahel tuleb aga kõigil ette, et õhtune hambapesu jääb mingil põhjusel ära - kas siis laiskusest või suurest kurnatusest. Kui halvasti see tegelikult mõjub?

Unes nähtud sündmustele ja märkidele on ajast aega omistatud tähendusi, kuid ühelgi uurijal pole õnnestunud veenvalt tõestada, et need suudaks tulevikku ennustada – pigem peegeldavad meid endid sellisena, nagu oleme.

Kas oled vahel hommikuti mõelnud, et magaks ehk veel mõne tunni? Ärgata päiksega koos üles võib olla raske, kuid järgides neid kuut kuldreeglit, mille on üles märkinud Men's Health, saab lihtsalt hommikuid alustada.

Hommikuti on kõige lihtsam leida ettekäändeid, et trenni mitte minna. Esiteks nõuab hommikune trenn varem ärkamist, enesedistsipliini ja igasuguste vabanduste vaigistamist oma peas. Kas sa teadsid, et trenni tegemine parandab mälu ja aju töövõimet? Isegi kümme minutit liigutamist mõjub ajule hästi. Sellega on päris raske vaielda nii, et motiveeri ennast trenni tegema.

Väga pikal ja väsitaval päeval kulub ära kerge kosutav lõunauinak. Need, kes ärkavad uinakust alati pahura ja veelgi väsinumana kui varem, teevad lõunauinakut lihtsalt valesti.

