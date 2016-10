Sodiaagi saladused: miks sa õnnetu oled ja kuidas seda parandada?

Kaljukitsed usuvad, et on alati paremuselt teised. Nad kipuvad langema enesehaletsusse ning otsivad pidevalt võimalusi, kuidas end paremini tunda. Kõige rohkem teeb neid kurvaks, kui ei hinnata kõiki pisiasju, mida nad teevad. Nad unustavad sageli, et ei pea üksi pusima – teised võivad olla abiks, et projekt edukalt lõpetada. Ära seda unusta!

Veevalajad kipuvad endast andma kõik ning seda kurnatuseni. Lõpuks on nad nii väsinud, et ei jaksa enam millessegi panustada ning nad leiavad end sageli olukorrast, kus nad peavad valima: kas võtta vastu täpselt see, mida nad hetkel vajavad ja mis elul pakkuda on, või oodata, ehk on tulemas midagi veel paremat. Nad võivad unustada hoogu pidada ning jõuavad nii välja punkti, kus nad on kõigest ja kõigist ääretult väsinud, kirjutab Higher Perspective.

Kalad murrab see, kui keegi nende usaldust kuritarvitab ning see võib nad tõelisse masendusse viia. Nad tahavad uskuda, et inimesed on üdini head ning kui see arvamus ümber lükatakse, variseb nende maailm kokku. Nad küll alati tõusevad taas jalule, kuna suudavad end kiirelt kokku lappida. Ning kuigi nad teavad, et ei tasu hädaldama jääda, nutavad nad enne uuesti alustamist korraliku peatäie.

Jäärad kaotavad isu edasi liikuda, kui neid enam miski tagant ei kannusta. Nad igatsevad, et nende elul oleks eesmärk – kui nad liiga kaua paigal seisavad, võivad nad peast hulluks minna ning teha midagi, mida nad hiljem kahetsevad. Nad vihkavad tunnet, et neil ei lasta vabalt tegutseda.

Sõnnid lülitavad end peaaegu momentaanselt välja, kui selgub, et nad ei suutnud mingit asja teha nii hästi, kui nad oleksid pidanud. Mõnikord lasevad nad end elu pisiasjadel liialt segada ning tulemusena võtavad nad enda kanda rohkem kui peaksid. Sõnnidega tasub olla kannatlik ning võtta hoog maha, lasta neil keskenduda ühele konkreetsele asjale, et nad tunneksid: nad on hästi hakkama saanud.

Kaksikud eelistavad elu võtta murevabalt ning iga murepilveke taevas paneb nad end tundma kohutavalt halvasti. Nad igatsevad olla vabad, võtta elust parima ning on nõus teatud sorti õnne nimel tegema üliinimlikke pingutusi. Ometi on see hirmutav, kui oled maailmas vaid üksinda. Seega tasub hinge tõmmata, luua uusi suhteid ning tõeliselt hinnata kõike, mis on juba olemas.

Vähid on üldiselt eluga rahul, kuid kui asjad muutuvad segaseks, kaotavad ka nemad oma jalgealuse ning on tõeliselt õnnetud. Nad jälestavad igaüht, kes kõnnib üle nende südame või usaldust kuritarvitab. Seetõttu on ääretult oluline, et ta valiks enda ellu inimesed, kes teda siiralt hindavad.

Lõvid kaotavad elurõõmu, kui nad on olnud liiga laisad oma loomingulise poole kasutamisel. Seetõttu tasub alati end tegevuses hoida ning otsida asju, mille suhtes on nad kirglikud – see annab juurde hoo, mis on ehk sammust puudu. Ära ütle ei uutele ideedele, avarda oma silmaringi, mine vooluga kaasa!

Neitsid töötavad end ribadeks, kuna miski ei ole nende jaoks võrreldav tundega, kui nad on midagi ära teinud – eriti, kui nad on midagi hästi ära teinud. Samas võib see nad viia teele, kus nad ei suuda enam kättevõetud ülesandeid lõpetada. Neitsina on hea aru saada, mil oled sa andnud endast parima ning mil on käes hetk, kui sa ei saa enam rohkem midagi teha.

Kaaludel on suurepärane võime leida uusi ja huvitavaid tegevusi, nende juurde mõneks ajaks jääda ning liikuda siis edasi järgmise huvipakkuva asja juurde. See võib tekitada neis tunde, et nad tegelikult ei kuulugi kuhugi ning see tunne on Kaalude jaoks problemaatiline. Seetõttu tasub püüda jääda mõne tegevuse juurde natuke kauemaks, ära anna alla esimeste ebaõnnestumiste juures ning näed, milleks tõeliselt võimeline oled.

Skorpionitel on halb harjumus kopeerida seda, millega parasjagu nende sõbrad ametis on. See võib tekitada probleeme, kuna ühel hetkel võib Skorpion avastada, et on kaelani mässitud tegevustesse, mis talle üldse huvi ei paku või on suisa toksilised. Õnne võti peitub iseenda raja leidmises.

Amburid tunnevad end õnnetuna, kui nende elust puudub rutiin. Samas aga – kui Ambur lepib ainult sellega, mida elu talle teele veeretab, ei tunne ta kunagi tõelist rahuldust, kuna endale on tal kõrged nõudmised, nii et eesmärgitult ühest päevast teise libisedes tunneb ta end alatiseks pidetuna. Leia oma kirg ning lase sel end tervikuks muuta!