Nõuandeid, kuidas jätta suurepärast esmamuljet

Tavaliselt läheb meil umbes kümme sekundit, et kujundada arvamus kellestki, keda me kohtame esimest korda, vahendab Daily Mail. Seetõttu on äärmiselt oluline, kuidas me riietume, käitume ja ennast esitleme, et jätta positiivne esmamulje, ükskõik, kas tegemist on esimese kohtingu või tööintervjuuga.

Hinda iseennast ja seda, kuidas teised sind tajuvad

Meil on umbes kaks kuni kümme sekundit aega, et jätta esmamulje. Teadlased on uurinud, et inimesed otsustavad paari sekundi jooksul sinu sotsiaalse staatuse, haridustaseme ja isegi edukuse üle. Lisaks hinnatakse kohe inimese kavatsusi, usaldusväärsust, sõbralikkust ja enesekindlust. Mõtle selle peale, milline on su kehakeel ja –hoiak, hääletoon ja väljanägemine.

Pööra tähelepanu käepigistusele

Käepigistus on füüsiline tervitamine, mille tehnika on väga oluline, kui sa tahad jätta head esmamuljet. Näiteks naise ja mehe esmakohtumisel, peaks naine oma kätt tervituseks pakkuma. Eriti meeste puhul kehtib see reegel, et käepigistus ei tohiks olla sültjas ega pehme, sellest võib sõltuda sinu edasine kohtumise käik.

Kuula oma hääletooni

Esimesel kohtumisel on sinu hääletoon palju olulisem kui see, mida sa räägid. Uuringud näitavad, et sõnad moodustavad ainult seitse protsenti esmamuljest. Inimese hääletoon võiks olla soe, aga tugev. Proovi vältida terve aja iseendast rääkimist, küsi küsimusi ja tunne huvi oma vestluspartneri vastu. Hea esmamulje loomiseks võiksid pöörata tähelepanu oma hääletoonile, naeratusele ja silmsidele.

Värskenda oma stiili

Väga oluline on riietuda vastavalt sellele, milline on su kehatüüp. Värsked ja hästi istuvad riided annavad enesekindlust. Hoolitse oma juuste ja naha eest, käi regulaarselt hambaarsti juures ja värskenda aeg-ajalt oma garderoobi. Kui võimalik, siis küsi kellegi käest nõu või arvamust, kui hakkad endale uusi rõivaid soetama. Paar head ja kvaliteetset riideeset muudav kogu välimuse palju väljapeetumaks ning olgem ausad, välimus on esimene asi, mida inimesed märkavad.