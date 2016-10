Kaheksa nippi, kuidas olla parem tüdruksõber

Ammu tekkinud arusaam, et ainult mehed peavad välja mõtlema romantilisi kohtinguid, on iganenud. Naistel lasub samuti kohustus üllatada oma meest väikeste asjadega, et hoida suhet elujõulise ja värskena, vahendab Elite Daily. Kuidas olla iga päev natukene parem tüdruksõber?

1. Tee talle väike romantiline üllatus

Meestele meeldib, kui neid üllatatakse. Saada talle sõnum, jäta talle väike kirjake või osta talle ta lemmikmaiustusi.

2. Lase tal olla emotsionaalne

Väljaspool kodu on mehel justkui kohustus olla tugev ja mehelik, aga me kõik oleme inimesed. Anna oma mehele vähemalt kodus võimalus olla emotsionaalne. Kui tal on raske, siis ta peab teadma, et ta saab sinu õlal vajadusel nutta või lihtsalt oma murest rääkida.

3. Tee asju, mida sulle ei meeldi teha

Mine kinno vaatama tema valitud filmi või mine temaga kaasa kohta, kuhu sa muidu ei taha minna. Vahepeal ju võib kaaslase jaoks iseennast natukene alla suruda, see näitab, kui palju sa temast hoolid.

4. Osta talle piletid lemmikbändi kontserdile või spordivõistlusele

Eriti siis, kui sa ei tea, mida oma kaaslasele kinkida, siis need kaks asja on kindla peale minek, mille üle su kaaslane rõõmustab. Sa ei pea isegi ootama kindlalt tähtpäeva, vaid üllata teda suvalisel hetkel.

5. Julgusta teda oma sõpradega aega veetma

Isegi kui ta tahab igat hetke sinuga veeta, siis tuleta talle meelde, kui oluline on aeg veeta oma sõpradega. Ära ole selline tüdruksõber, kes saab pahaseks, kui mees sõpradega välja läheb.

6. Ära tekitada mõttetuid draamasid

Alati räägi oma kaaslasele, kui sind midagi häirib, aga ära jäta teda teadmatusse, sest see põhjustab ebavajalikku pinget ja segadust. Mehed ei oska mõtteid lugeda, nii et räägi, kui sul on probleem.

7. Proovi teda lõbustada, kui tal on halb tuju

Vahel on nii, et ta ütleb, et temaga on kõik hästi, aga sa näed, et midagi on valesti. Proovi talle toeks olla ja ta tuju paremaks teha. Vii ta tema lemmikrestorani, proovi teda naerma ajada ja hoolitse ta eest, et tal oleks kergem.

8. Ära mitte kunagi võta teda iseenesest mõistetavana

Ole tänulik nende asjade eest, mis ta sinu heaks teeb. Hea on tunda ennast armastatuna ja tahetuna, aga ei tohi olla isekas.