Naine räägib südamelt ära: hiline abort ei ole «beebi üsast väljakiskumine»

Viimases USA presidendidebatis rääkis kandidaat Donald Trump hilisest abordist ja pani sotsiaalmeedia kihama. Trumpi sõnul tähendab praegune USA abordiseadus, et «beebi võib üheksandal kuul emaüsast välja rebida, kas või viimasel päeval.» Kuigi presidendikandidaadi öeldust jääb mulje, et hiline abort on kui vägivaldne keisrilõige, siis tegelikkuses pole see sugugi nii. Debatt mõjus rängalt Alyson Draperile - naisele, kes on selle ise läbi teinud ja kes otsustas, et peab sõna sekka ütlema.