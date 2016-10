TFW intervjuu: Yeari disainer Raivo Holm lubab piiluda mantlimoe hõlma alla

Tallinn Fashion Week - Raivo Holm / Erlend Štaub

Mis on tähtsaim asi hea mantli juures?

Mantilimoes algab kõik materjalist. Praegu valitsevad pehmed ja karvased kangad, mille sees on tõeliselt mõnus ja soe olla - mohäärid, kašmiirid, luksuslikud kangad. Palju on bukleed, mis on väga mugav, seal ei jää ühtki kortsu näha.

Mis värvid ilma teevad?

Militaarne roheline, mis ammu-ammu juba moeorbiidil hiilib on nüüd valitsev trenditoon. Aga on ka erinevaid siniseid, kreemikaid, punast, beeži, pehmeid halle toone. No ja musta on loomulikult ka.

Kas eestlased armastavad värve? Vahel tänavapilti vaadates tundub küll nagu must öö oleks üle maa laskunud...

Minu kogemus näitab küll, et inimesed tahavad värvi, liiga palju on must-must-must. Kõik on sellest tüdinenud. Aga värvilist ja ilusat asja ei olegi nii lihtne leida! Yeari kollektsioonis on aga sel sügisel ka mitmevärvilisi mantleid. On põnevaid triibulisi ja isegi üks Prada stiilis neljavärviline mantel – naturalistlikes, pastelsetes toonides.

Mõni märksõna mantlitrendidest?

Naistekollektsioonis valitseva pikad ja väga pikad mantlid. Tänavamoe ja grunge segan luksusega - tulemus on huvitav ja intrigeeriv. Mood armatab keepe - nendega võiks tutvust teha. Näiteks pehme ruuduline keep on väga põnev.

Karusnahku kasutatakse palju ning need on kontrastsed, mitte mantlikangaga toon-toonis.

Mida sa Tallinn Fashion Weeki moelaval näitad?

50 mudeli jagu praktilis sügise fantaasiad. Mul on laval selle aasta sügis, mida saab kasvõi kohe poest ja järgmise aasta ideed.

Disainerina elan ju paratamatult tulevikus, lavale toon parimad palad. Hooaja muutused mantlimoes ei valitse nii väga, kangad peavad olema kallid ja kvaliteetsed, siis need kestavad kaua.

Milliseid ohte võib kehvema kvaliteediga mantli hankijat varitseda?

Kui kangas ei ole hea, siis ei hoia ta ei vormi ega sooja. Mantel võib olla küll suur, raske ja kohmakas, aga külma ilmaga pole sellest mingit kasu. Kašmiir seevastu on imekerge, pehme ja soe.

Kaua üks hea mantel vastu peab?

Korralik asi kestabki vähemalt viis kuni kümme aastat nii, et ei kaota midagi oma väljanägemisest. Ja ega mood ei tee talle midagi, kui on originaalne ja huvitav disain. Pigem igav asi vananeb moraalselt ja muutub kandjale tüütuks. Ma hoian koguaeg silma peal sellel, mis maailmas toimub. Olen märganud, et tihti mõni idee saabki tõeliselt küpseks alles kolme-nelja hooajaga. Minu enda loomingus kehtib sama. Pika töö, testimise ja lihvimise käigus need kullaprooviga klassikud sünnivad.