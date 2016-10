VAATA OTSE: Tallinn Fashion Weeki erinäoline kolmas päev

TÄNANE PROGRAMM:

18.00 Marimo Fashion, Mammu Couture

19.30 Liivia Leškin, Vilve Unt

21.00 Kirill Safonov, Year by Raivo Holm

Tallinna moenädala kolmandal päeval jõuavad lavale erinäolised ja põnevad kollektsioonid: täna õhtul astuvad üles Marimo Fashion, Mammu Couture, Liivia Leškin, Vilve Unt, Kirill Safonov ja Year by Raivo Holm. Moeõhtu lõpetab aga ametlik afterparty, mis toimub Manna la Roosas - ürituse raames näitab oma kollektsiooni Samsung Galaxy Dream kampaania võitnud disainer.

Marimo Fashion ja Mammu Couture

Esimestena jõuavad publiku ette Marimo Fashioni ja Mammu Couture'i uued kollektsioonid. Marimo Fashion suunab pilgu kevadesse ning toob esitlusele kleidid ja mantlid, mille disain on õhuline ja kerge. Marimo rõivad on minimalistlikud ja detailid luksuslikud, materjalidest kasutatakse peamiselt kõrgkvaliteetset siidi, villakreppi ning kerget villa ja kašmiiri segu. Marimo järel astub lavale Mammu Couture, kelle pidulikud kleidid on kaunistatud pärlite, käsitööpitsi, tülli ning muinasjutuliste lilledetailidega. Kollektsioon, mis on mõeldud elegantsi armastavale naisele, sisaldab ka luksuslikku sametit ning tõelisi printsessiseelikuid.

Liivia Leškin ja Vilve Unt

Kolmanda moepäeva teisel etendusel jõuab lavale Liivia Leškini ja Vilve Undi uus looming. Liivia Leškin peab end pigem moedisaineriks kui -kunstnikuks ning toob lavale hallid toonid, lakoonilised mudelid ja minimalistliku show. Oma disainis püüdleb ta ideaalse kombinatsiooni poole, mis sisaldaks ühtaegu nii kandmismugavust ja head stiili kui ka maksimaalselt lihtsat tehnoloogiat. Vilve Unt aga täidab lava hooajaüleste kudumitega - tema kollektsioon "Promenade" koosneb rõivastest, mille teostuses on kasutatud uudseid tehnoloogialahendusi ning mille kvaliteetsed materjalid garanteerivad esemetele pikema eluea.

Kirill Safonov ja Year by Raivo Holm

Tänastele etendustele panevad punkti Kirill Safonovi lõbus temperament ning möödunud aasta Kuldnõela nominent Year by Raivo Holm. Kirill Safonovi uus kollektsioon on ainulaadne sümbioos kunstist ja moest ning on disaineri tõlgendus ekstravagantsest camp'i esteetikast. Oma loomingus kasutab Kirill autorilõikeid ning põnevaid aplikatsioone ja tikandeid. Year by Raivo Holm toob aga lavale avangardse tänavamoe, mis väljendub parima viimistluse ja kaasaegse moelõikega pealisriietes. Brändi põhjamaiselt jahedatele ja tumedatele värvidele lisandub hallides ning oliivi- ja kaamelikarva toonides rõivaid ning kollektsiooni põhirõhk on asetatud nii kangastruktuuridele kui ka erinevatele mustritele. Year by Raivo Holm toob lavale ka meestele mõeldud mantlid, mille lõiked on modernsed ja kehasse töödeldud.

Uhke järelpidu

Kolmandat moeõhtut jääb lõpetama Tallinn Fashion Weeki ametlik afterparty Manna la Roosas, mis kosutab moepublikut mõnusat rütmide, värskendavate jookide ja lõbusa peoseltskonnaga. Hilisõhtuse peomeeleolu eest hoolitseb DJ Janek Künnapuu ning silmailu eest Samsung Galaxy Dream kampaaniamängu võitnud moekollektsioon. Afterparty ametlik algusaeg on kell 23.00.