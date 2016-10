Venemaa keelustab veidrad nimed

Kuulsused, kelle nime hääldatakse alati valesti

Mõnel Hollywoodi staaril on niivõrd lihtne nimi, et selle hääldusega ei saa ämbrisse astuda (mõtle näiteks Ben Stilleri peale). Samas on ka üsna palju neid, kelle nimi on piisavalt keeruline, et seda on raske õigesti hääldada.