Kes armastab sügist? Nii mõnigi leiab, et langevates lehtedes ja soojakraadides on hoopis enam stiili kui suves. Sügisel sündinud moelooja Kätlin Kikkas armastab üle kõige just sügiskolletksioone disainida. Tema oskus žongleerida peente murtud toonidega on imetlusväärne - vaata ja vaimustu.

Margit Peura kavandab oma moodi veidi teisest otsast alustades kui enamik tema kolleege. Algselt on puhas materjal, puhtad mõtted ja hoolimine ning alles siis tulevad ideed. Oma põhimõtetega ei lähe ta ulja fantaasia sunnil ilmaski vastuollu. Tallinn Fashion Weekil näitas ta Whitetaili märgi all asjalikku asümmeetriat, skandinaavialikku rahu, värvilaikude ja mustrisiiludega elavdatud tumedaid rõivaid ja sooje alpaka-kudumeid.

Eesti moekunsti kullad ja hõbedad

Kelle kestvat edu moemaailmas sel aastal Kuldnõela vääriliseks peetakse? Kes said hakkama eredaima moesähvatusega ja võistlevad Hõbenõela pärast? Sel aastal on esile tõstetud talendid enneolematult eripalgelised: võib öelda, et igaüks toimetab lausa oma planeedil. Kuid kõigi tiivasirutuses on tugevust, mis ka maailmakaardil kannaks. Kes nad on?