Neli sammu, kuidas päästa karil olevat suhet

Selgitage välja, mis on probleem

Te ei saa enne midagi parandada, kui te ei ole välja mõelnud, mis on probleem, vahendab Female First. Mille üle te kõige rohkem tülitsete? Mis teema toob teie vahele pingeid? Pange need probleemid kirja ja arutage omavahel, kuidas te ennast selles osas tunnete.

Selgitage välja, kas te mõlemad olete valmis pühenduma oma suhte parandamisele

Kas te olete mõlemad huvitatud oma suhte parandamisest? Karil olevat suhet ei ole väga lihtne päästa ja see nõuab aega ning pühendumist mõlema poolt. Kuulake üksteist ja olge ausad.

Mõelge välja plaan või strateegia

Kui te olete suhte parandamise osas ühel lainel, siis teil on vaja plaani. Mis te arvate, mis oleks see, mis päästaks teie suhte? Kas see on rohkem aega koos? Vähem aega koos? Raha? Rohkem lähedust ja intiimsust? See ei pea isegi suur asi olema, sest väikesed eesmärgid võivad juba kaasa tuua suuri muutusi, aga te peate mõlemad sellesse panustama.

Vastuta enda käitumise eest

Suhtes on kaks inimest, aga sa saad kontrollida ainult iseenda käitumist. Anna endast parim, et elada nii nagu te eelnevalt kokku leppisite ja sa võid ainult loota ning uskuda, et su partner on sama pühendunud. Kui see ei toimi, siis peate võib olla sammu tagasi astuma, olukorra ümber hindama ja seadma väiksemad eesmärgid.