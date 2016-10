Kuus harjumust, mis võivad su suhte hävitada

Lifescript loetleb harjumusi, mis võivad suhtele saatuslikuks saada.

1. Sõltuvus. Ükskõik, milline sõltuvus, olgu selleks siis liiga sõbralikud suhted alkoholi, droogide, šoppamise või hasartmänguga, ajavad peagi suhte kraavi. Ohumärgiks on tunne, et oma armastatud tegevusega sa justkui petaks oma kallimat ning sa varjad seda tema eest.

2. Seksi vältimine. Kui sa avastad, et leiad aina rohkem vabandusi, miks mitte partneriga seksida, on su suhe tõenäoliselt halval teel. Küsi endalt, miks sa enam ei tunne tõmmet oma kallimaga intiimne olla.

3. Te ei suhtle. Kas iga teie püüd suhelda lõppeb tüliga? Siis on aeg mõelda, mida te valesti teete. Katsuge suheldes vältida süüdistusi, väljendage oma tundeid enda seisukohast. Vajadusel otsige abi väljaspoolt. Kommunikatsioon on iga suhte alus!

4. Sa kohtled oma kallimat kui vaenlast. Kui sul on halb päev, ei ole see ettekäändeks tüli norida. Kui sa vajad natuke ruumi, küsi seda. Ära unusta, et suhtes olete te teineteise suurimad toetajad – pidev kritiseerimine ei ole kindlasti toetuse näitaja.

5. Te ei aruta rahaasju. Kehvad finantsplaanid tekitavad suhetes palju pingeid. Kui te ei ole omavahel rahaasju arutanud, siis on viimane aeg see ette võtta!

6. Te unustate pisiasjad. Igapäevase rahulolu alustalaks on teineteise hindamine ja väärtustamine. Leidke aega teha üksteisele komplimente, ärge laske partneril unustada, et ta on teile oluline.