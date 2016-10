Ilutreener soovitab: nipid, kuidas kaitsta nahka külma eest

Suvel saame endale päikese abiga säravad juuksed ja tugevad küüned ning mis kõige olulisem, päevitunud naha. Ka sügis on sel aastal olnud seni pigem soe, kuid nüüd on kargus kohale jõudnud ja esimesed miinuskraadid annavad endast tunda ka meie nahal. Kare, kuiv ja väsinud nahk on vaid mõned tundemärgid, mida tuleb jahedate sügisilmade saabudes hoolikalt turgutada. Artistry kosmeetika ja naha ekspert Andrzej Sawicki soovitab ilmaolude muutumisel lisaks garderoobile vahetada välja ka oma nahahooldustooted ning annab nõu, kuidas seda kõige paremini teha.

1. Kaitse oma nahka päikese eest

Kui suvepäike on läinud, unustavad inimesed oma nahka päikese eest kaitsta.

«Kuigi paljudele tundub, et nahka tuleb päikese eest kaitsta vaid suvel, on soovitatav ka sügisel kasutada vähemalt SPF15 kaitsega näokreemi. Nii hoiad oma nahka kahjulike päikesekiirte eest terve aasta vältel. Suvise jume võimalikult pikaks säilitamiseks kasuta näokreeme, mis sisaldavad endas porgandiõli ning A-, B- ja F-vitamiine. Samuti soovitan ma lisada oma toidulauale rohkem tomateid ja spinatit sisaldavaid toite,» räägib Sawicki.

2. Uuenda tooteid kosmeetikakotis

Lisaks riidekapile tuleb sügisel põhjalikult üle vaadata ka oma meigikott ning asendada vanad tooted selliste vastu, mis sobiksid kasutamiseks sügisel.

«Jahedate ilmade saabudes tuleb senised naha- ja näokreemid asendada toodetega, mis kaitsevad nahka külmade õhutemperatuuride ja tuule eest. Näiteks tuleks kergelt niisutavad kreemid asendada külluslikemate vastu, mis toidavad hästi nahka. Ära unusta kontrollida ka nahahooldustoodete aegumistähtaegu – suvel kipub kosmeetikakott jääma pikalt päikese kätte, mis võib kahjustada toodete kvaliteeti ja nende toimet nahale. Seetõttu tuleks nahahooldustooteid hoida alati kuivas ja jahedas kohas. Kui sa avastad, et kreemi tekstuur või lõhn on muutunud, peaksid sa selle kindlasti uuega asendama,» soovitab Sawicki.

3. Vabane suvepäikese tekitatud kahjudest

Sügiseste ilmade hakul on väga oluline saada lahti naha pealmisest, karedast kihist ja päikese poolt tekitatud pigmentatsioonist.

«Regulaarne naha koorimine aitab eemaldada selle pinnale tekkinud surnud naharakkude hulka. Kosmeetikatooted imenduvad naha sisse palju paremini, kui seda koorida vähemalt korra nädalas. Samuti jääb nahk pärast koorimist säravam ja pehmem. Pigmendilaikudest või tedretäppidest lahtisaamiseks proovi nahka helendavaid kosmeetikatooteid, mis sisaldavad melaniini tootmist takistava toimega koostisosi,» ütleb Sawicki.

4. Hoolitse tundliku naha eest

Silma- ja suuümbruspiirkonnad on kõva tuule ja külmade temperatuuride suhtes eriti tundlikud, mistõttu tuleb nende eest sügisel lisahoolt kanda.

«Silmade ja suu ümber olev nahk on väga õhuke ja õrn – just nendes piirkondades avalduvad esimesed kuivusest tingitud kortsud. Nende vältimiseks on soovituslik kasutada eriti pehmendavaid ja niisutavaid kreeme. Kofeiini sisaldavad tooted aitavad stimuleerida vereringlust ja kollageeni tootmist. Samuti aitavad selliste kortsude vastu kodus tehtud medikamendid nagu näiteks kummeliõitest koosnevad jääkuubikud, mida on väga lihtne teha,» soovitab Sawicki. «Võta kuivatatud kummeliõied, pane need potti keema ning saadud vedelik külmuta jääkuubiku vormis. Kui kuubikud on valmis, võta sealt üks välja ja masseeri silma- või suuümbruspiirkonda külmunud kummeliõie kuubikutega. Järelejäänud kuubikuid saad tulevikus veel kasutada.»

Unustada ei tohi ka huuli, mis vajavad külma ilma korral erilist tähelepanu. «Huulte lõhenemise ja kuivuse vastu kasuta huultel palsameid, mis sisaldavad sheavõid ja E-vitamiini,» lisab Sawicki.

5. Valmista oma nahk talveks ette

Kindlasti ei soovi veel keegi mõelda talve ja pakase peale, kuid just praegu on see aeg, mil tuleb oma nahk krõbedate külmade jaoks ette valmistada. Tugevamate miinuskraadidega võib nahk saada nii suure šoki ja ärrituse osaliseks, et muutub temperatuuri kõikumiste ja kõva tuule suhtes veelgi tundlikumaks.

«Pidev külmade välis- ja soojade toatemperatuuride vaheldumine on nahale äärmiselt kahjulik. Suvel ja varasügisel populaarsete näogeelide ja kehapiimade asemel kasuta nüüd õlibaasil valmistatud paksema koostisega kreeme. Need annavad nahale vajalikud komponendid külmade ilmadega võitlemiseks, aitavad paksendada epidermist ja loovad nahale kaitsekihi. Mina soovitan proovida Artistry Hydra-V Replenishing niisutavat kreemi, mida võib kasutada ka seerumina külmal aastaajal. Kanna kreemi nahale umbes tund aega enne värske õhuga kokkupuutumist,» soovitab Sawicki.

Külmade õhutemperatuuride eest ei pääse ka juuksed. Sügisel ja talvel soovitab Sawicki kasutada Artistry SATINIQUE juukseseerumit, kuhu on lisatud argaania-, avokaado ja kukuiõli, mis aitavad niisutada kuivi ja kahuseid juukseid.