Unistus sai teoks: mis tunne oli olla modell Kuldnõela galal?

Samsung Galaxy Dream moetalentide konkursi võitjana asus oma unistust modellikarjäärist püüdma võrratu Käthlin Pärn, kes viimastel kuudel on mentor Kristjaana Mere juhendamisel tutvunud moemaailma telgitagustega ja proovinud kätt modellina. Käthlini suurimaks väljakutseks oli aga eilsel Kuldnõela galal üleastumine Althea moeshow’l, millega täitus tüdruku üks suurimaid unistusi.

«Ma ei suuda siiani uskuda, et kõndisin modellina Eesti kõige olulisemal moepoodiumil ja sain tunda, mida tegelikult tähendab modelliks olemine. Kuigi närv oli tugevalt sees, sisendasin endale lõpuni, et saan hakkama ja usun, et kokkuvõttes tegingi korraliku etteaste,» rääkis Käthlin Pärn pärast üleastumist Kuldnõelal. «Viimased kuud minu elus on olnud pööraselt ägedad – olen eluaeg unistanud modelliks saamisest, kuid omal jõul pole see mul kahjuks õnnestunud. Tänu Samsung Galaxy Dream konkursi võidule sain aga suurepärase võimaluse seista silmitsi modellimaailma väljakutsetega ning kogeda teel unistuse täitumisele nii rõõmu kui pisaraid. Sain aru, et kui suurelt unistada ja oma eesmärkide nimel järjekindlalt tegutseda, on ka kõige suuremate unistuste täitumine võimalik. Olen õnnelik, pisarateni liigutatud ja südamest tänulik,» kirjeldas Käthlin Pärn.

Lisaks Käthlinile tegi eilsel Kuldnõelal oma debüüdi ka moetalentide konkursi teine võitja Anette Sepp, kes paar kuud tagasi asus Liina Steini juhendamisel täitma oma unistust disaineriametist. Anette viimaseks suuremaks väljakutseks oli luua koos Steniga esinemiskostüüm Liis Lemsalule. Kleit sai võrratu ja noore disaineri suurimaks rõõmuks astus Liis Lemsalu eilsel Kuldnõela galal õhtujuhina üles just selles kleidis.

Liis Lemsalu Anette disainitud kleidis / Andrei Ozdoba

«Olen alati tahtnud saada disaineriks, kuid kuulsusele õhtukleidi disainimisest ei julgenud ma mõnda aega tagasi unistadagi. Olen õnnelik, et Samsung on mind kokku viinud professionaalse disaineri Liina Steiniga, kellelt olen palju õppinud ning kelle kõrval kogesin, mida tähendab tegelikult ühe kleidi disainimine ja töö selle taga. Mitte lihtsalt kleidi disainimine, vaid moe loomine Eesti ühele trenditeadlikumale lauljale Liis Lemsalule – see on suur asi ja ühe suure unistuse täitumine,» rääkis Anette Sepp, kes annab hetkel viimast lihvi oma isiklikule minikollektsioonile. Anette esitleb oma loomingut sel reedel Manna La Roosas toimuval Tallinn Fashion Weeki ametlikul afterparty’l.

Juuli lõpus kuulutasid Eesti rõivadisainer Liina Stein ja üks enim jälgitud moeblogija Kristjaana Mere koostöös Samsungiga välja Galaxy Dream moetalentide konkursi, mille kaks võitjat on nüüdseks mitu kuud tutvunud moemaailma telgitagustega tuntud mentorite juhendamisel.