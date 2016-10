Vaata, mida Tallinnas koolivaheajal teha saab

Muuseumid kutsuvad koolivaheajal lapsi ja noori põnevatesse linnalaagritesse ning tegevustesse. Nii on Tallinna Linnamuuseumis 24. oktoobril algamas kahepäevane laager-avastusretk. Laagris saavad lapsed kehastuda tõelisteks jäljeküttideks ja uurida ajahamba jälgi vanalinnas – laagris saadakse teada, kuidas valguse jälg on näha paberil, lisaks jalutatakse keskaegse kaupmehe jälgedes. Suurtükitornis Kiek in de Kök saab teada, millise maski taha varjus katkutohter ja kuidas näevad välja maa-alused käigud. Fotomuuseumis uuritakse maailma läbi objektiivi ja tehakse spioonitööd. Tallinna Linnamuuseumis rännatakse ajas tagasi, tutvutakse keskaegse eluga ning mängitakse gildimeestega seotud põnevaid mänge.

Kadrioru Lastemuuseum Miiamilla ootab lapsi 24. oktoobril aga öölaagrisse. Kuna käes on merekultuuriaasta, pööratakse üheskoos näod ja mõtted mere suunas – laagris tehakse tutvust eluga merel ning ning merega seotud traditsioonidega. 23-aastase staažiga meremees ja päästelaeva tuuker ning 45-aastase staažiga alpinistist päästja ja instruktor Jaan Künnap tutvustavad lastele köite ja sõlmesidumiskunsti ajalugu. Lisaks on kavas orienteerumine õhtuhämaruses Kadrioru pargist Russalka monumendi juurde, kus arutatakse ühiselt, miks ja kelle mälestuseks on see püstitatud. Õhtu lõpus mängitakse muuseumis meremänge ning vaatame filmi «Arabella, mereröövli tütar».

Lennusadam ootab lapsi laagrisse viikingeid uurima. 25. oktoobrist on algamas kolmepäevane laager – viikingiaegsed lood ja mängud. Laagris õpitakse tundma viikingite kombeid, kuulatakse vanu legende ning mängitakse ja meisterdatakse nagu viikingid.

24. oktoobril alustavad sügisvaheaja tegevustega ka Tallinna noortekeskused, kes kutsuvad noori meisterdamise ja kunsti töötubadesse ning spordimängudele. Nii saab Pirita ja Kose Vaba Aja Keskustes osa võtta siidimaali töötoast, kokkamisõhtust ja decoupage-õpitoast. Pääsküla noortekeskuses õpitakse ärimudeli koostamist, tehakse tutvust moeliikumisega ja disainitöötoas valmistatakse kanga- ja ehtejääkidest aksessuaare.

Kesklinna noortekeskuses algab 24.10 foorumteatri linnalaager – kiusamisele vastu, kus käsitletakse kiusamise teemat läbi foorumteatri.

Põhja-Tallinna Noortekeskus ootab 25. oktoobrist 27. oktoobrini toimuvasse aktiivsesse linnalaagrisse, kus kolme päeva vältel õpitakse batuudil akrobaatilisi hüppeid, käiakse Korrus3 maadlusklubis maadlemas, peetakse jalgpalliturniiri, kuulatakse ning praktiseeritakse esmaabi/tuleohutustegevusi Pirita Päästekomandos ning külastatakse ka Megazone Seikluskeskust.

Kristiine Noortekeskus tähistab 25. oktoobril sünnipäeva ning toimumas on interaktiivne viktoriin ja põnev taskulambivõistlus. Teadushuvilised lapsed on oodatud teadusteemalisse töötuppa, kus katsetatakse, kuidas kartuliga elektrit teha. Lisaks tehakse lihtsaid katseid elektri saamiseks. Kavas on ka meisterdamise töötoad – valmistatakse helkureid ja küünlaid.

Tallinna koolivaheajal toimuvaga saab tutvuda Tallinna lehel www.tallinn.ee/koolivaheaeg.