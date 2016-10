Astu TFW melusse: Raili Nõlvaku vinged voldid

Althea värske kollektsioon pakatab energiast ja geomeetriast. Vormid on keha kallistavalt laiad, põnevust palju ja värve vähe. Kuidas uued avarad siluetid seljas tunduvad ja välja näevad? Mis on tähtsaim asi moeloomingu juurest, milles Thea Pilvet-Martinson kunagi järele ei anna? VAATA VIDEOT! Parim moelavalt koos moelooja selgitustega

Eesti moekunsti kullad ja hõbedad

Kelle kestvat edu moemaailmas sel aastal Kuldnõela vääriliseks peetakse? Kes said hakkama eredaima moesähvatusega ja võistlevad Hõbenõela pärast? Sel aastal on esile tõstetud talendid enneolematult eripalgelised: võib öelda, et igaüks toimetab lausa oma planeedil. Kuid kõigi tiivasirutuses on tugevust, mis ka maailmakaardil kannaks. Kes nad on?