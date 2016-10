Kuldnõela võitja Lilli Jahilo - kuula disaineri mõtteid ja vaata parimat osa kollektsioonist!

Tallinn Fashion Week esimene päev ja Kuldnõela gala / Erlend Štaub

Võrratu valge ja sillerdav 2017 aasta kevadkollektsioon kandis nime "Sahara". Eestlase silmale kangastusid neid puhtaid valgeid ja kuninglikult lihtsaid kleite imetledes pigem meie enda kodupõldude lumekõrbed, härmatise sillerdused ja talvepäikese helgid. Kuid suvekuumuses on killuke kaunist ja karget jahedust pärid kindlasti see, mida nauding kanda.

TFW. Lilli Jahilo Allikas: Postimees

"Mind väga inspireerib loodus ja selle ideaalne ilu. Soovin seda ideaalsust oma loomingus peegeldada. Samas köidab mind väga ka urban kultuur ja eriti kõik see, kus looduslik ja tehislik seguneb, seal on tohutu energialaeng.

Nagu kõiki inimesi, mõjutab mind kõik see, mis mu elus toimub ja mida enda ümber näen. Ma lihtsalt arvan, et disaineritel on need retseptorid kõrgendatud tundlikkusega, sa lihtsalt tunnetad selle zeitgeisti ära, ilma igasuguste trendiennustusbüroodeta. Mulle hästi meeldib, kui asjad on moodsad ja tänapäevased. See mind moe juures võlubki, et alati saab luua tulevikku vaadates, ette mõeldes. Tunnetada alles tulevast aega," avab Lilli Jahilo ukse oma inspiratsioonimaailma.

