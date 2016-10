See aeg on möödas, kui pidi varjama, et loodad interneti kaudu omale partnerit leida. Tänapäeval on see täiesti normaalne ja kõik otsivad kohtinguäppide kaudu kaaslast. Kes veel arvab, et kohtingurakendusi kasutavad ainult imelikud ja näotud inimesed, siis eksib rängalt.

Südantsoojendav video: paar tegi oma armuloost pulmadeks filmitreileri

Näitleja ja koomik Doug Bass ja tema kihlatu Cassi Pires kohtusid Tinderis. Ja siis nad abiellusid. Oma armuloost tegid nad võlts filmitreileri, mis on üles ehitatud tüüpilise romantilise komöödia võtmes ning see on südantsoojendavalt humoorikas ja armas.

Flirdi toiduga: eesti noorte äpp muudab toidu leidmise sensuaalseks

Koolinoored on loomas 48 tunni jooksul mobiiliäpina toimiva rakenduse BiteBite, mille tööpõhimõte on lihtne - lihtsalt swipe’i retsepte nagu üle maailma laineid löönud tutvumisrakenduses Tinder, kuid kaaslase asemel leiad maitsva retsepti. Lisaks sellele on võimalus tellida kõik vajalikud koostisosad ning need tuuakse sulle tunni jooksul koju kätte. Sina saad lihtsalt kokkama hakata.

Laused, mida su vallaline sõbranna ei taha enam kuulda

Sõbrad on need, kellega sa jagad oma muresid ja rõõme, kuid samas pead arvestama sellega, et nad tahavad sulle tingimata alati ka nõuandeid jagada. Eriti keeruliseks võib olukord muutuda siis, kui sõbrad on juba abielus, ent sina oled ikka veel vallaline.

Kümme märki, et peaksid lõpetama tutvumisrakenduste kasutamise

Tinder, Bumble, Happn... tutvumisrakendusi on niivõrd palju, et nüüdisajal on raske leida mõnda noort, kelle telefonis poleks mõnda taolist rakendust. Kui sul pole aga õnnestunud tutvumisrakenduse abil endale kaaslast leida, siis äkki oleks õige aeg lõpetada nende rakenduste kasutamine.

Naiste ametid, mis avaldavad meestele tutvumisportaalis kõige enam muljet

Kas sinul on selline töö, mis muudab sind Tinderis meeste silmis ihaldusväärseks? Sa ei tea? Toome Bustle'i abiga teieni viis naiste ametit, mis avaldavad meestele tutvumisportaalis muljet.

Kuus tänapäeva kohtingureeglit, mida meie vanemad ei mõista

Tänapäeva noorte sotsiaalelu keerleb ümber tehnoloogia. Vanasti pidid inimesed uute tutvuste leidmiseks reaalselt kodust välja minema ja otse suhtlema. Nüüd on tarvis ainult vajalikku rakendust ja juba oledki uute tutvuste lävepakul.