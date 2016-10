Kas maruvihasena treenimine on ohtlik?

Hiljuti avaldas aga südametervise ajakiri Circulation uuringu, mis heidab sellele tõele veidi teist valgust. Nimelt leiti, et kui trenni minna väga vihasena, siis mõjub see küll hästi vaimsele tervisele, aga võib väga ohtlik olla füüsilisele tervisele, edastab Yahoo Health.

Kui uurijad küsitlesid 12461 infarkti saanud inimest, selgus, et umbes üks seitsmest oli tund aega enne infarkti saamist väga vihane ja endast väljas või pingutas end füüsiliselt. Infarkti saamise risk tõusis aga kolm korda, kui füüsiline aktiivsus ja viha käisid käsikäes selle 60-minutilise ajavahemiku sees.

Kuigi uuringuga ei tulnud välja põhjuse ja tagajärje seost, on tulemus siiski piisavalt silmatorkav, et seda tõsiselt võtta. Nii füüsiline pingutus kui tugev emotsioon võivad mõlemad tõsta vererõhku ja südamelöögisagedust, mis koormavad vereringet. Kui arterid on juba mõnevõrra ummistunud, võib trenni ja emotsiooni koostoimel tekkida tromb, mis võib vallandada südameinfarkti.

See muidugi ei tähenda, et nüüd ei tohiks halva tujuga trenni minna, sest nimetatud uuringus osalesid enamjaolt mehed, kelle keskmine vanus on 58 aastat. Pealegi hindasid nad oma füüsilist pingutust ja emotsionaalset seisu ise, mis tähendab, et andmed ei pruugi olla väga täpsed.

Küll aga tasuks oma pulsil pärast rasket tööpäeva silma peal hoida ja võtta suure emotsionaalse koorma ajal vähe vabamalt.