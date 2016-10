VIDEOEKSPERIMENT: venitame jalga pekipüksid!

Mulle on alati tundunud, et pekipükste ostmine on midagi kohutavalt piinarikast – inimesena, kelle jaoks niigi on poodlemine üks paras ettevõtmine, ei ole ma suutnud end sundida pesupoodi, et end uuemate trendidega korrigeeriva pesu maailmas kurssi viia.

Ajakirjanduse nimel tasub aga kõik omal nahal järele proovida! Seekord aitasid meid pesupoe Women'secret abivalmis teenindajad, kes kinnitasid, et moodsad materjalid on jõudsalt edasi arenenud. Enam ei tasu karta, et sa pesusse mässituna selle all kosena higistama hakkaksid või et su vereringlus tunni aja jooksul peatub. Võtmesõnaks on loomulikult – nagu iga pesutüki ostmisel – õige suurus. Ning kui sa sirutad käe ülitugevast materjalist aluskleidi järele, mida ka mina proovisin, siis tasub sihtida isegi number suuremat.

Aluskleitide suurimaks plussiks on push-up efekt ning nende lõige on selline, et sa saad peole minna oma lemmikrinnahoidjas. Samuti on väga oluline proovida kleite suunaga alt üles – kui neid üle pea püüad sikutada, jääd õige kiirelt kinni ning võid pesuostmisele enne käega lüüa, kui sobiva pesutüki leidnud oled.

Pükse on korrigeeriva pesu hulgas erinevaid – klassikalisi nö retuusilõikelisi, millel on pikemad sääred ning ka täiesti tavalise pesu moodi välja nägevaid püksikuid, mille kaval lõike pepule vormi annab, nii et võid vabalt neid igapäevaselt kanda.

Sukkpüksid on samuti «pekipükste» maailmas oma koha leidnud ning erinevatest poodidest leiab erinevaid tooteid, mille suurimaks plussiks on vastupidavus ja mugavus. Mina isiklikult olen ribadeks kandnud ühed Calvin Kleini korrigeerivad püksid, mis pidasid vastu peaaegu aasta (kandsin neid näiteks pluss-suuruses modellina ajakirja Elustiil fotosessioonil).

Dagmar Lamp testib kurvikatele naistele loodud stiilseid rõivaid. Kleit Taifun. / Liis Treimann

Ka Women'secreti kollektsiooni korrigeerivad sukkpüksid on end praeguseks juba tõestanud ning esimest korda neid jalga pannes tundsin ma, justkui oleks mu pepu läbinud karmi kuuajase tuharalihase trennilaagri ning muutunud pringiks õunakeseks. Seega ei peagi koheselt kätt klassikaliste pekipükste poole sirutama, mis mulle (ja ilmselt nii mõnelegi teist) tunduvad igapäevaseks kandmiseks liiga ahistavad. Selleks, et muretult mööda kontorit silgata või tantsuplatsil liibuvamates kleidikestes särada, on küllalt abivahendeid, mis süstivad enesekindlust. Korrigeerivate sukkpükste hind algab umbes kümnest eurost, püksikuid on erineva hinnaga ning aluskleitide hind jääb umbes 40-50 euro kanti.

Loo alguses esitatud väide, et igal endast lugupidaval naisel on kodus vähemalt paar pekipükse, on siiski aga miski, millele ma kahe käega alla ei saa kirjutada. Eesmärk on ju siiski tunda end oma kehas alati hästi, kas pole? Seega, täpselt nii, nagu meil on See Üks Peen Pesukomplekt, mille me tõmbame selga siis, kui tahame end ekstrailusana tunda, võib – aga ei pea! – olla meil kapis ka see nähtamatu pesutükk, mis salamisi kindlustunnet lisab.

Kui sa aga oled nagu mina, kelle jaoks pesu proovimine on määratu ettevõtmine, kuid samas soov uue asja vastu on, siis esimese asjana soovitan julgelt teenindajalt nõu küsida. Siis saad vältida vale suurusega pesuga mässamist ning lõppeks võib see kõik isegi meeldivaks kogemuseks kujuneda.